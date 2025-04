Milli İrade Meydanı her gün dolup taştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçti. TBMM’nin açılışının 105. yılına denk gelen ve çocuklara bayram olarak armağan edilen bu özel gün, Büyükşehir’in 5 güne yaydığı renkli etkinliklerle taçlandırıldı.

23 NİSAN KOCAELİ’NDE İZ BIRAKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “23 Nisan Çocuk Şenliği’nde” Kocaelili çocuklar, birbirinden renkli programlar, konserler ve gösterilerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük coşkuyla kutladı. Çocuklar, şenlikte birbirinden özel programlarla hem eğlendi hem de aileleriyle unutulmaz anılar biriktirdi. Konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar her gün daha da coşkuyla kutlanan 23 Nisan etkinliklerine rekor katılım sağlandı. Bu kapsamda yüz bini aşkın çocuk, aileleri ile birlikte Büyükşehir’in düzenlediği 23 Nisan şenliklerinde eğlenceli zaman geçirdi.

ÇOCUKLAR, UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutulmaz bir festivale dönüştürdü. Çocuklar, şenlikte birbirinden özel programlarla hem eğlendi hem de aileleriyle unutulmaz anılar biriktirdi. Konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar çocuklar için her gün daha da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Şenliği, çocukların gönüllerince eğlendiği bir alan oldu.

ŞENLİKLERDE EĞLENCE HİÇ DURMADI

Kocaeli’nin dört bir yanında kutlanan 23 Nisan coşkusu 5 güne yayılan etkinliklerle doya doya kutlandı. İzmit Milli İrade Meydanı ve Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşen etkinlik ve atölyeler, 19-23 Nisan tarihleri arasında her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 19 Nisan’da Gebze Kent Meydanı’nda 23 Nisan Korteji ile başlayan eğlence şenlikleri İzmit’in kalbinde yer alan Milli İrade Meydanı’nda zirveye ulaştı.

OĞUZHAN KOÇ’TAN 23 NİSAN KONSERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, Kocaelililer için yine büyük bir coşkuya sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi, pek çok özel etkinliğin yanı sıra muhteşem Oğuzhan Koç konseriyle de 23 Nisan’ı kutladı. Ünlü pop sanatçısı, en güzel şarkılarını Kocaelililer için seslendirdi. Konserin olduğu saatlerde Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı haberi meydandaki coşkuyu doruk noktasına ulaştırdı. Meydan “Şampiyon Kocaelispor” sesleriyle inledi.

SAHNE ŞOVLARI İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Şenlikler boyunca kurulan iki sahnede de birbirinden etkileyici sahne şovları yer aldı. TRT yapımı sevilen müzikaller Rafadan Tayfa, Elif’in Düşleri, Arı Maya, Ege ile Gaga ve Kukuli, çocukların 23 neşesine neşe kattı. Çocuk konserinde ise sahne alan Burak Onurlu ve Lemi Filozof, performansları ile çocukların kalbine dokundu. Halk oyunları ekiplerinden ateş gösterilerine, çocuk korolarından lokomotif bando takımına kadar birçok performans miniklerden tam not aldı.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN DÜŞÜNÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in kalbi olan Milli İrade Meydanı’ndaki etkinliklerde çocuklar için her şeyi düşündü. Bu kapsamda çocuklar için el becerilerini geliştiren ve eğitici yönüyle öne çıkan birbirinden yaratıcı atölyeler hazırlandı. Uçurtmadan çömlek yapımına, mis kokulardan ahşap yapımına kadar birbirinden farklı atölyeler çocukların sanatsal yönlerini geliştirdi. Her köşesinde bir başka heyecanın yaşandığı festivalde çocukların doğa ve bilimle de buluştukları atölyeler vardı. Spor parkurları, izcilik kampı, köy yaşamı, planetaryum deneyimi, orman okulu gibi alanlarla her yaştan çocuğa hitap eden etkinlikler gerçekleşti. Atölyelerle hem eğitici bir deneyim yaşarken hem de yeni arkadaş edinme fırsatı bulan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

İZMİT MİLLİ İRADE MEYDANI HER GÜN DOLUYDU

Kocaelilerin 23 Nisan coşkusuna sadece Kocaeli’nden değil, çevre illerden de büyük katılım oldu. Ebeveynlerinin ellerinden tutarak meydana gelen çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadı. Kimi çocuk atölyelerde keyifli zaman geçirdi, kimi sahne performanslarını izledi, kimi çocuk da özel hazırlanan lokomotife binerek 23 Nisan’ın keyfini sürdü. Kocaeli’nde bu yıl “Çocuk ve Aile” temasıyla kutlanan 23 Nisan coşkusu ebeveynler ve çocukların arasındaki bağları geliştirdi. Çocuklar annelerinin ve babalarının ellerinden tutarak kortejlere katıldı, şarkılara eşlik etti ve “Aileler Yarışıyor” gibi atölyelere de katılarak keyifli zaman geçirdi.

İZMİT SOKAKLARINDA RENKLİ KORTEJ

Etkinliklerin son gününe kadar binlerce çocukla dolup taşan Milli İrade Meydanı, 23 Nisan’da da unutulmaz anlara sahne oldu. Başkan Tahir Büyükakın’ın da katıldığı 23 Nisan Korteji, Fevziye Camii’nden başlayarak Milli İrade Meydanı’na kadar devam etti. Öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerin de katıldığı kortejde animatörler, tahta bacaklar, jonglörler ve canlı heykeller de yer aldı. Renkli kortejle İzmit’in sokaklarını kırmızı-beyaz bayraklarla renklendiren korteje esnaflar ve vatandaşlar da bayraklarını sallayarak eşlik etti. Kortejin meydana gelişiyle alandaki çocuklarla buluşan Başkan Büyükakın, minik kalplerle sohbet ederek onlarla zaman geçirdi.

Bİ DÜNYA EĞLENCE ŞENLİĞİ’NDE REKOR

Büyükşehir Belediyesi’nin 19-23 Nisan tarihleri arasında Milli İrade Meydanı’na kurduğu festival alanında 55 stantta 32 farklı atölyeye 30 bin 500 çocuk katıldı. Festival boyunca 11 farklı alan etkinliğinden 22 bin 500 çocuk faydalandı. Kurulan ana sahnede 5 günde 16 etkinlik, performans sahnedeyse 5 günde 36 gösteri sergilendi. Birbirinden renkli performanslar izleyicilerle buluştu. Gebze’de gerçekleştirilen etkinliklerde ise 20 bin 250 ziyaretçi ağırlandı. Şehrin dört bir yanında devam eden etkinlikler, Büyükşehir’in doğal yaşam alanları olan Ormanya ve Kuzuyayla’ya da taşındı. Ormanya'da 56 bin, Kuzuyayla'da 2 bin 300 ziyaretçi ağırlandı. Ormanya’da çocuklar için 5 alan etkinliği ve 5 atölye etkinliği, Kuzuyayla’da ise 2 alan etkinliği ve 3 atölye etkinliği düzenlendi.

EN GÜZEL 23 NİSAN’I YAŞADILAR

“Bi Dünya Eğlence Şenlikleri” kapsamında düzenlenen etkinlikler boyunca çocukların yüzlerinden eksik olmayan tebessüm, festivalin başarısını da gözler önüne serdi. Gün boyu süren konserler, gösteriler ve atölye çalışmaları sonunda çocuklar, “Bu zamana kadar yaşadığımız en güzel 23 Nisan buydu” diyerek mutluluklarını dile getirdi.



(Ömer İLGEÇ)