23 Nisan coşkusu Kocaeli’nin dört bir yanında

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatarak kutluyor. 19 Nisan Cumartesi günü Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen “Bi Dünya Eğlence” temalı şenlik, bayram coşkusunu tüm kente yaydı.

GEBZE, ÇOCUKLARLA ŞENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir programla kutluyor. Müzik dinletisinden dans gösterilerine, konserlerden geleneksel oyunlara kadar birbirinden özel etkinlikler bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyor. Bu bağlamda Gebze’de gerçekleşen 23 Nisan etkinliklerinde de büyük bir coşku yaşandı, çocuklar gönüllerince eğlendi.

ÜRETEN ELLER, NEŞELİ ANLAR

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar eğlenirken öğrenmenin, üretirken keşfetmenin keyfini yaşadı. Alanda kurulan gelişim atölyelerinde teraryumdan mozaik yapımına, kum boyamadan çömlek çalışmalarına kadar birçok etkinlik yer aldı. Küçük ellerin hayalleri bu atölyelerde şekillendi. Şişme oyun grupları ve geleneksel sokak oyunları çocukların gözdesi oldu. Miniklerin eğlenceli rekabetine sahne olan “Minik Adım Şampiyonası” ise bebeklerin yarıştığı eğlenceli bir bölümdü. Aileler bu tatlı rekabeti keyifli gözlerle izledi.

DİJİTAL DÜNYAYA EĞLENCELİ YOLCULUK

Etkinlik alanında yer alan dijital oyun istasyonları da çocukların ilgisini çekti. VR gözlük deneyimi, 360 derece selfie alanı, şeffaf balonlar, planetaryum, Kapadokya 3D balon simülasyonu ve Hado gibi birçok dijital deneyim, alanda eğlenceyi artırdı. Bu alanlarda çocukların keyfi görülmeye değerdi.

MİNİKLERDEN ETKİNLİKLERE TAM NOT

Etkinliklerin finalinde ise sahne gösterileri vardı. “Maysa ve Bulut” ile “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” müzikalleri, “Marmelat” kukla gösterisi ve “Bedenden Oyuna” performansı çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca Kocaeli Anne Şehir Manolya Merkezi öğrencileri halk oyunlarıyla izleyenlere keyifli anlar sundu. Kahkahaların, müziğin ve alkışların hiç susmadığı sahne programları günün coşkusunu zirveye taşıdı.

BAYRAM SEVİNCİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamaları, 23 Nisan’a kadar her gün İzmit Milli İrade Meydanı’nda devam edecek. Bayramın neşesini doyasıya yaşamak isteyen tüm çocukları ve aileleri birbirinden renkli etkinlikler bekliyor.