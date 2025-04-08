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Vali Aktaş, Başiskele İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele İş İnsanları ile bir araya gelmek üzere Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Başiskele Spor Salonu’na ziyarette bulundu.

Vali Aktaş, Başiskele İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

08 Nisan 2025 Salı 14:52

Ziyaret sırasında, Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç tarafından karşılanan Vali Aktaş’a, Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Başiskele İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Solakoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ve Kocaeli Öncü Spor Kulübü Başkanı Ali Bilgili de eşlik etti.

Spor ve İşbirliği Vurgusu

Toplantıda, sporun ve iş insanlarıyla olan işbirliğinin önemine değinen Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, organizasyona katılan Vali Aktaş’a teşekkür etti. Havuç, iş insanlarının sporla olan desteklerinin, toplumsal kalkınma ve sporun gelişimi için büyük bir katkı sağladığını ifade etti.

Vali Aktaş’tan Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Aktaş, “Bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duydum. Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü’ne başarılar diliyor, ülkemize değerli sporcular yetiştirmesini ve bayrağımızı tüm platformlarda gururla temsil etmesini temenni ediyorum” dedi.

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