SEDAŞ’tan Kaçak Elektrik Kullanımına Karşı Kararlı Adım: Denetimler Sürüyor

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi'nde kaçak elektrik kullanımına karşı etkili saha denetimlerine devam ediyor.

Son olarak, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, SEDAŞ ekipleri elektrik şebekesinin güvenliğini sağlamak ve kaçak elektrik kullanımını engellemek adına önemli adımlar attı. Yapılan denetimlerle, kaçak elektrikle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergilendi.

Geniş Ekip ve Donanım ile Denetim

Gebze bölgesindeki kaçak taraması, 25 kişilik uzman ekip ve çeşitli araçlarla yapıldı. 4 sepetli araç, 2 vinç, 1 4x4 pickup, 1 kepçe ve 1 tırdan oluşan geniş bir ekipman desteğiyle saha çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan titiz taramalar sonucu kaçak elektrik kullanılan noktaları tespit ederek, şebeke ve direk demontajı gibi kalıcı çözümlerle hızlı bir müdahalede bulundu.

Kaçak Elektrik Sadece Teknik Bir Sorun Değil

SEDAŞ yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının sadece teknik bir mesele olmadığını belirterek, bu tür kullanımların hem enerji kayıplarına yol açtığını hem de can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Yapılan denetimlerin, elektrik şebekesindeki kaçakları azaltarak enerji verimliliğini artırdığı ve müşterilere sürdürülebilir kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Güvenlik ve Koordinasyon İçin Kolluk Kuvvetlerinden Destek

Denetimler sırasında, SEDAŞ ekiplerine kolluk kuvvetleri de eşlik etti. Güvenlik ve koordinasyon desteği sağlayan kolluk kuvvetlerinin katkılarıyla denetimlerin daha güvenli ve etkili bir şekilde yürütülmesi sağlandı.

Kararlı Durum Sürdürülecek

SEDAŞ, elektrik altyapısının korunması ve şebekede yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması adına kaçak elektrikle mücadeledeki kararlı tutumunu sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca, benzer denetimlerin düzenli aralıklarla yapılmaya devam edeceği belirtildi.







