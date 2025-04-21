Gebze’de öğrencilerden “Sıfır Atık” Projesine destek yürüyüşü

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirilen “Sıfır Atık” kapsamında Gebze’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Eski Çarşı’da başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’nda sona erdi. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, Gebze Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu çok sayıda öğrenci, öğretmen, çevre gönüllüsü katıldı.



GERİ DÖNÜŞÜME KULAK VER

Ellerinde çevre temalı pankartlar ve dövizlerle yürüyen öğrenciler, “Gelecek için sıfır atık”, “Temiz çevre, temiz gelecek” Geri Dönüşüme Kulak ver” gibi sloganlar eşliğinde çevreye duyarlılık mesajları verdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar da etkinliğe alkışlarla destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesine destek yürüyüş 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında son buldu.



GELECEK KUŞAKLARA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yürüyüş etkinliği sonrası yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık” projesi yalnızca bir çevre hareketi değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarımıza çocuklarımızın da sahip çıkması umut verici. Ağaç yaşken eğilir. Evlatlarımıza bu yaşta sıfır atık ve geri dönüşümü aşılamak bu anlamda çok önemli. Gebze Belediyesi olarak bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek” dedi. AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya da yaptığı konuşmasında sıfır atığın önemine değinirken Gebze Belediyesi’ne “Sıfır Atık” projesine gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.



VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

“Sıfır Atık” projesi kapsamında vatandaşların geri dönüşüm atıklarının evlerinden alındığı çalışmaya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşlarla sohbet ederek hizmet hakkındaki düşüncelerini sordu. Çalışmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlarda Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. “Sıfır Atık” projesi kapsamında vatandaşlara mavi poşetler veren Gebze Belediyesi görevlileri, vatandaşların bu poşetlere biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarını vatandaşlardan teslim alıyor.