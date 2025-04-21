Büyük kutlamanın görünmez kahramanları

ARI GİBİ ÇALIŞTILAR

Taraftarın adeta akın ettiği, dağ taş taraftarlarla dolan kutlamada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri alanda büyük bir özveriyle görev yaptı, adeta arı gibi çalıştı. Yalnızca saatlerce süren eğlence ve coşkulu kutlama değil, temizlik personeli ve güvenlik görevlileriyle de vatandaşın yanında oldu. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri gün boyu alanı temiz tutmak için çalıştı. Alanda 20 temizlik personeli elinde çöp poşetleriyle çöp topladı, alanı temiz tutmak için çalıştı.



