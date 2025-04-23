Çayırova Belediyesi, süper lig için play-off oynayacak

RAKİP; ÇAĞDAŞ BODRUM
İlerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilan edilecek fikstüre göre oynanacak play-off müsabakalarında, Çağdaş Bodrumspor ve Çayırova Belediyesi arasındaki ilk maç, Bodrum'da oynanacak. Serinin ikinci maçı temsilcimiz Çayırova Belediyesinin ev sahipliğinde olacak. Üç maç üzerinden oynanacak play-off ilk tur mücadelesinde üçüncü maça gerek duyulursa, serinin son maçı da yine Bodrum’da oynanacak. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, turu geçmesi halinde, play-off yarı finalinde Esenler Erokspor ile Play-in turnuvasından gelecek ikinci takım arasındaki mücadeleden galip ayrılacak takımla karşılaşacak.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Play-Off maçları öncesinde temsilcimiz Çayırova Belediyesi, tüm hazırlıklarını sürdürürken, zorlu serüvenin ardından kupaya uzanarak, Çayırova’ya bir şampiyonluk daha kazandırmayı amaçlıyor. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Bugüne kadar verilen desteği her zaman arkasında hisseden takımımız, Play-Off heyecanında siz değerli Çayırova Basket ailesini tribündeki yerlerini almaya davet ediyor. Hep destek tam destek” denildi.
(Ömer İLGEÇ)