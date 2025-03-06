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Darıca Belediyesi, Ramazan geleneklerini yaşatıyor

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ruhuna uygun yaşatmak amacıyla her mahallede teravih sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ramazanın bereketini paylaşmak için vatandaşların sofralarına konuk oluyor.

Darıca Belediyesi, Ramazan geleneklerini yaşatıyor

06 Mart 2025 Perşembe 13:49

 Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu yaşamak ve ramazan geleneklerini yaşatmak için çalışıyor. Her yıl Ramazan’da uygulanan sıcak yemek dağıtımını Aşevi aracılığıyla bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Darıca Belediyesi, Ramazan Kart ile de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediliyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da teravih namazını vatandaşlarla kıldıktan sonra kendi elleriyle vatandaşlara ramazan şerbeti dağıtıyor.

BAŞKAN BIYIK, ÇAY SOHBETLERİNE KATILIYOR

Teravih sonrası ev ve dernek ziyaretlerini de sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalılar ile çay sohbetlerinde bir araya geliyor. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir. Vatandaşlarımızla iftar öncesi ve sonrası bir araya gelerek hasbihal edip ramazanın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

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