Darıca Belediyesi, Ramazan geleneklerini yaşatıyor

BAŞKAN BIYIK, ÇAY SOHBETLERİNE KATILIYOR
Teravih sonrası ev ve dernek ziyaretlerini de sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalılar ile çay sohbetlerinde bir araya geliyor. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir. Vatandaşlarımızla iftar öncesi ve sonrası bir araya gelerek hasbihal edip ramazanın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.