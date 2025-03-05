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Yardımlar Ramazan ayında da devam ediyor

Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında da yanlarında olmaya devam ediyor.

Yardımlar Ramazan ayında da devam ediyor

05 Mart 2025 Çarşamba 12:51

 İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olan ve Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunan Çayırova Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince özenle hazırlanan koliler, tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine hanelerine giderek teslim ediliyor.  Bereket ve paylaşma ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan gıda yardımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği de belirtilirken, Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin süreceği açıklandı.

 

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİNE

Sadece Ramazan ayında değil, yılın her zamanında ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunan Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurabileceğini belirtti. Başvurunun ardından yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen ailelere gıda kolisi dağıtımı Ramazan ayının başından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor.  Aileler kendilerini bu Ramazan ayında da yalnız bırakmayan Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ediyor.
(Ömer İLGEÇ)

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