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Barü, Bilim Diplomasisi Ağını Genişletiyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Filipinler Cumhuriyeti’nde bulunan 4 saygın üniversite ile iş birliği ve hareketlilikleri içeren protokolleri imzalayarak bilimsel iş birliği ağını genişletiyor.

Barü, Bilim Diplomasisi Ağını Genişletiyor

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:22

  Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı Marmara Kariyer Fuarına (MARMARAKAF) katıldı. BARÜ’nün de paydaşı olduğu fuara dünyanın farklı bölgelerinden yükseköğretim kurumlarının rektörleri ile farklı disiplinlerden akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
  Sektörün öncü firmalarının temsilcileriyle gençleri buluşturan kariyer fuarda, dünyanın farklı bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelinerek verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Filipinler Cumhuriyeti’nin önde gelen 4 üniversitesi ile BARÜ arasında iş birliği yapılmasına karar verildi. Rektör Uzun ile Mindanao Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elnor C. Roa, Mariano Marcos Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shirley C. Agrupis, Caraga Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rolyn C. Daguil ve Iloilo Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gabriel M. Salistre Jr. arasında yürütülecek ortak çalışmaları içeren protokoller imzalandı. Uluslararası iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini kaydeden Rektör Uzun, “Uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda bilginin paylaşılması ve hareketliliğe odaklanan iş birliği çalışmalarımızla kültürlerarası diyalog, müzakere ve etkileşimleri artırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği bu fuar ile de Filipinler’in saygın üniversiteleri ile bir araya gelerek iş birliği yapma fırsatı bulduk. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda imzaladığımız bu iş birliği protokollerinin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerindeki yetkinliğimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle küresel iş birliği stratejileriyle daha iyiye ulaşma noktasında bizlere verdikleri destekler için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
                                    


İHA
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