Çayırova Belediyesi yarı finale yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Çağdaş Bodrumspor'u konuk eden Çayırova Belediyesi, sahadan 88-75’lik galibiyetle ayrıldı.

Çayırova Belediyesi, mücadeleye Diante Watkins, Eray Aydoğan, Atakan Akçam, Koray Çekici ve Jamari Traylor’dan oluşan ilk beşle başladı. İlk çeyrek 23-17'lik Çayırova üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta Çağdaş Bodrumspor hücumda etkisini artırsa da, devreye 39-37 önde giren taraf yine Çayırova Belediyesi oldu.

Üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çayırova Belediyesi; Merthan Mutlu, Koray Çekici, Ali Efe Barış ve Diante Watkins'in sayılarıyla farkı açtı ve mücadeleyi 88-75 kazanarak adını play-off yarı finaline yazdırdı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Yarı finaldeyiz. Play-off çeyrek final serisinden galibiyetle çıkarak adımızı yarı finale yazdırdık. Takımımızın azmi, inancı ve sahadaki mücadelesiyle süper lig hedefine bir adım daha yaklaştık. Şimdi sıra yarı final zaferinde" dedi.

İHA