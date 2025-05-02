Büyükakın: Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’i ‘Halk Üniversitesi’ olarak tanımlayarak, “KO-MEK ilçe sergilerinde Orta Asya’dan Anadolu’ya tüm motiflerde kültürümüzü yaşatıyoruz. Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz” dedi.

EL EMEĞİ ESERLER HAYAT BULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla 20. yıl ilçe sergilerine devam ediyor. Körfez’den startı verilen, Derince ve Kartepe ile devam eden ilçe sergilerinde son olarak KO-MEK Dilovası ilçe sergisi görücüye çıktı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. KO-MEK’in ilçe sergilerinde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak mirasımız, el emeği eserlerle hayat buluyor.

ORTA ASYA EZGİLERİ SESLENDİRİLDİ

Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere eşlik eden vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyüakın’ın yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçe protokolü, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ”

KO-MEK’i ‘Halk Üniversitesi’ olarak tanımlayan Başkan Büyükakın,

kursların toplumsal dayanışmaya katkısına vurgu yaparak, “Kadın nüfusumuzun neredeyse yarısı KO-MEK’lerden eğitim aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak farkındalık oluşturdunuz. Modern dünyada insanlar merhametini kaybediyor. Ukrayna’daki çocuğa ağlarken Filistin’deki çocuğu unutuyoruz. Medeniyetlerin kurucusu milletler, acılara birlikte üzülür. Bu yılki temamızda Orta Asya’dan Anadolu’ya tüm motiflerde kültürümüzü yaşattık. Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz” ifadelerini kullandı.

“SİZ YOKSANIZ TOPLUM YARIMDIR”

“Siz yoksanız toplum yarımdır” diyerek toplumdaki kadının önemine değinen Başkan Büyükakın, “KO-MEK gibi kurumlar yenidünyada biz olarak kalmamız için şart. Bir medeniyet kadınlar tarafından inşa edilir. Bu nedenle ‘2025 Aile Yılı’ kapsamında aileye sahip çıkmak uzun vadeli toplumsal bekâ açısından önemlidir. Milletimizin kaderi artık bahara dönmüştür. Geleceğimiz kadınlarımızla, çocuklarımızla, aile yapımızla aydınlıktır, buna inanabilirsiniz. Siz yoksanız toplum da yarımdır” dedi.

“BİRLİK OLURSAK HERŞEYİMİZ GELİŞİR”

Türk dünyası olarak birlik olmaları halinde her şeyin gelişeceğini belirten Başkan Büyükakın, “Artık öğrenilmiş çaresizliğimizi yendik. Yeni geleceklere yürümek, kişi başı milli geliri artırmak, işlenmiş ham maddeyle katma değer üretmek ve ihracat yapmak zorundayız. Türk dünyası olarak birlik olursak, ekonomik ve siyasi gücümüzü artırır, oynanan oyunlara karşı büyük bir devlet olarak dimdik durabiliriz” ifadelerini kullandı.

“KO-MEK SAYESİNDE HER ALANDA GÜÇLENDİM”

Sergi açılışında KO-MEK Dilovası adına bir konuşma yapan Gülcan Polat isimli kursiyer, KO-MEK sayesinde hem kişisel gelişim yaşadığını hem de sosyal çevresinin genişlediğini ifade ederek, “KO-MEK’in Dilovası kursiyerlerindenim. KO-MEK’te üniversite derslerime yardımcı olması için İngilizce kursu aldım. Daha sonra mefruşat kursuna yazıldım. Burada sadece bilgi sahibi olmadım, aynı zamanda arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek sosyalleştim. KO-MEK her alanda gelişmemi ve topluma yardımcı olmamı sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KOMEK BİZE BİRLİK OLMAYI ÖĞRETTİ”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise, KO-MEK’in ilçeye sağladığı sosyal bütünleşmeye dikkat çekerek, “KOMEK bize birlik olmayı öğretti” ifadesini kullandı. Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay da KO-MEK’in ilçedeki etkisine dikkat çekti. Kadınların büyük kısmının bu kurslara katıldığını belirten Kubilay, “Vatandaşlarımıza gelir getirici ve meslek kazandırıcı kurslar açılması bizim için çok önemli. Bu anlamda KO-MEK’e teşekkür ediyorum” dedi.

KO-MEK BOHÇASI NİŞANLI KURSİYERE VERİLDİ

Konuşmaların ardından KO-MEK bohçasını yakında evlenecek olan kursiyere hediye eden Başkan Büyükakın, daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Başkan Büyükakın, birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu stantları uzun uzun inceleyerek, kursiyerlerden yapmış oldukları ürünler hakkında bilgi aldı.

SERGİ AÇILIŞINDA SIRA BAŞİSKELE’DE

Sanatın, kültürün ve kardeşliğin buluşma noktası olan KO-MEK ilçe sergilerinde açılış sırası Başiskele’ye geldi. Buna göre 6 Mayıs Salı günü Karşıyaka Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi saat 11.00’de başlayacak.



(Ömer İLGEÇ)