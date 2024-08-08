IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ

Özbekistan Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü, Özbekistan Gazeteciler Birliği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu işbirliğinde, “IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” adıyla, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının katılabileceği uluslararası bir bilgi şöleni düzenlenecek.

Özbekistan Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü, Özbekistan Gazeteciler Birliği,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu

işbirliğinde, “

IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu

” adıyla, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının katılabileceği uluslararası bir bilgi şöleni düzenlenecek.





Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından doğrudan desteklenen “IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek. Özbekistan Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü, Özbekistan Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde düzenlenecek olan sempozyumun, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarını bir araya getirmesi hedefleniyor.

“IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 9.su gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Özbekistan belgesel film gösterimleri de yapılacak.

“Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu” adıyla Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2019 yılında başlatılan sempozyumun ikincisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde kapsamı genişletilip ismi “Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” olarak değiştirilerek, birbiriyle sıkı ilişkileri olan iletişim ve sanatın her alanına hitap edecek şekilde gerçekleştirildi. Sempozyumun üçüncüsü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ve Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştı.

“IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazak T. Zhurgenov Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devler Sanat Milli Akademisi, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Fon Avrupa Amerikan Üniversitesi, Azerbaycan Hedef Eğitim Kurumları, Azerbaycan Matbuat Şurası, Azerbaycan Aşıklar Birliği, Azerbaycan Türk Ocakları, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, Sinema ve Sanat Vakfı, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından doğrudan destekleniyor.

Sempozyum aracılığıyla; iletişim ve sanat alanında akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak araştırma metotlarının oluşturulması, güncel meselelerin ortaya konulması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyasında ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Türk Dünyası bağlamında iletişim ve sanat alanına giren her türlü konuda bildirilerin kabul edileceği sempozyumun, konuyla ilgili sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının bir araya gelmesine vesile olması, nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması bekleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından koordine edilecek olan sempozyuma katılımcılar Türkçenin bütün lehçeleriyle, İngilizce ya da Rusça yazılmış bildirilerle başvuru yapabilecek, sempozyum sonucunda ortaya çıkacak bilimsel veriler, 2024 yılı Aralık ayında e-kitap olarak yayınlanacak.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları, sempozyumla ilgili kapsamlı bilgiyi Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Rusça olarak üç farklı dilde yayın yapan, www.tdiletisimvesanatsempozyumu.com adresli sempozyum ağ sayfasından alabilecekler.

İletişim ve sanat dünyasını ilgilendiren pek çok konuya ışık tutması ve yeni adımlara aracılık etmesi amaçlanan “IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”na geçmiş yıllarda olduğu gibi Türk Dünyasının farklı bölgelerinden çok sayıda bilim insanının, sanatçı ve akademisyenin ilgi göstermesi ve katılması bekleniyor.