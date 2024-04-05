KÜLTÜR VE SANAT:
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VAKIFLAR ŞEHRİ GEBZENİN MERKEZİ ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİ PANELİNE KATILIP DEVRİ ALEM BELGEDEL PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK KONUŞUYOR

VAKIFLAR ŞEHRİ GEBZENİN MERKEZİ ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİ PANELİNE KATILIP DEVRİ ALEM BELGEDEL PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK

23 Ekim 2024 Çarşamba 11:12

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TARİHÇİ YAZAR HASAN DOĞANIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR


    ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ VAKFI 

Gebze  Gazi çoban Mustsfa paşa Vakfı ile Çoban Mustafa Paşa  Vakfı Külliyesi’nden doğdu… 

Gebze belediyesi  2024 Gebze Kitap Fuarı kapsamında Gebze’nin  banisi  Vakıf insanı Çoban Mustafa Paşa’nın konuşulacağı  panel düzenledi 
Vakıflar medeniyeti ile  tüm Vakıf insanlarına selam olsun 

Bir Vakıf Şehri KOCAELİ’ de Vakıflar Medeniyeti

5 Nisan 2024İsmail Kahraman Makalesi


Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım…

Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş bir medeniyetler beşiğiyim. Doğu-Batı arasında bir köprü, İpek Yolları’nın birleşme noktasıyım.

Ben Selçuklu’ yum… Osmanlı’nın ilk sancak merkezi İzmit’ im. Türkiye’nin “Cumhuriyet” oluşunu dünyaya duyurduğu yerim.

Ben adını Kocaeli fatihi ve bir vakıf insanı Akçakoca Gazi’den alan Türkiye’nin önemli illerinden biriyim.

Ben, Fatih’in ebediyete yürüdüğü Çayırova’daki Hünkar Çayırı’yım.

Ben, Kültür ve Turizm Bölgesi Darıca’nın marka değeri Bayramoğlu’yum.

Ben, Şifalı Çene Suyunun kaynağı Derince’ deki su medeniyetiyim.

Ben, Dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe’nin yeşil örtülü zirveleriyim.

Ben, Dünya markası İpek halı merkezi Körfez’in değeri Hereke’yim.

Ben, Pehlivanlar diyarı Karamürsel’deki Valide Köprüsü’yüm.

Ben, Donanma şehri Gölcük’teki Sultan Baba Türbesi’yim.

Ben, Kandıra Baba Tepe’deki Sultan Orhan’ın komutanı Akçakoca Gazi’yim.

Ben, Organize Sanayi Bölgesi Dilovası’ndaki Tavşancıl evleriyim.

Ben, Sanayi ve teknolojinin kalbi Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’yim.

Ben, Asırlara meydan okuyan sancak merkezi İzmit’teki Pertev Paşa Vakfı Külliyesi’yim.

Ben, Adını Akça Koca Gazi’den alan, kültür ve medeniyet tarihimize iz bırakan vakıfların şehri KOCAELİ’ yim.

KOCAELİ DE VAKIF MEDENİYETİ..

Günümüzde Kocaeli’nin cazibe merkezi haline gelmesinde elbette sanayi kuruluşlarının etkisini göz ardı edemeyiz. Ancak, Kocaeli’nin sanayi yönünün ön plana çıkmasıyla, tarihi ve kültürel değerlerini görmemezlikten gelmek doğru olmaz. Bir sanayi şehri olması nedeniyle, yurdun her yerinden göç alan şehrimiz “taşı toprağı altın olmuş” bir hale gelse de asırlarca ayakta kalan tarihi ve kültürel değerleri, tabiat güzellikleri ve gelenek görenekleri şehrimize kimlik kazandıran asıl değerlerdir.(yazının  devamını https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/04/05/bir-vakif-sehri-kocaeli-de-vakiflar-medeniyeti/ okuyabilirsiniz )
HABER. Ahmet Emirhan Kahraman
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