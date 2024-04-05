VAKIFLAR ŞEHRİ GEBZENİN MERKEZİ ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİ PANELİNE KATILIP DEVRİ ALEM BELGEDEL PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK





TARİHÇİ YAZAR HASAN DOĞANIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR









ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ VAKFI





Gebze Gazi çoban Mustsfa paşa Vakfı ile Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesi’nden doğdu…





Gebze belediyesi 2024 Gebze Kitap Fuarı kapsamında Gebze’nin banisi Vakıf insanı Çoban Mustafa Paşa’nın konuşulacağı panel düzenledi

Vakıflar medeniyeti ile tüm Vakıf insanlarına selam olsun





Bir Vakıf Şehri KOCAELİ’ de Vakıflar Medeniyeti





5 Nisan 2024İsmail Kahraman Makalesi









Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım…





Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş bir medeniyetler beşiğiyim. Doğu-Batı arasında bir köprü, İpek Yolları’nın birleşme noktasıyım.





Ben Selçuklu’ yum… Osmanlı’nın ilk sancak merkezi İzmit’ im. Türkiye’nin “Cumhuriyet” oluşunu dünyaya duyurduğu yerim.





Ben adını Kocaeli fatihi ve bir vakıf insanı Akçakoca Gazi’den alan Türkiye’nin önemli illerinden biriyim.





Ben, Fatih’in ebediyete yürüdüğü Çayırova’daki Hünkar Çayırı’yım.





Ben, Kültür ve Turizm Bölgesi Darıca’nın marka değeri Bayramoğlu’yum.





Ben, Şifalı Çene Suyunun kaynağı Derince’ deki su medeniyetiyim.





Ben, Dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe’nin yeşil örtülü zirveleriyim.





Ben, Dünya markası İpek halı merkezi Körfez’in değeri Hereke’yim.





Ben, Pehlivanlar diyarı Karamürsel’deki Valide Köprüsü’yüm.





Ben, Donanma şehri Gölcük’teki Sultan Baba Türbesi’yim.





Ben, Kandıra Baba Tepe’deki Sultan Orhan’ın komutanı Akçakoca Gazi’yim.





Ben, Organize Sanayi Bölgesi Dilovası’ndaki Tavşancıl evleriyim.





Ben, Sanayi ve teknolojinin kalbi Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’yim.





Ben, Asırlara meydan okuyan sancak merkezi İzmit’teki Pertev Paşa Vakfı Külliyesi’yim.





Ben, Adını Akça Koca Gazi’den alan, kültür ve medeniyet tarihimize iz bırakan vakıfların şehri KOCAELİ’ yim.





KOCAELİ DE VAKIF MEDENİYETİ..





Günümüzde Kocaeli’nin cazibe merkezi haline gelmesinde elbette sanayi kuruluşlarının etkisini göz ardı edemeyiz. Ancak, Kocaeli’nin sanayi yönünün ön plana çıkmasıyla, tarihi ve kültürel değerlerini görmemezlikten gelmek doğru olmaz. Bir sanayi şehri olması nedeniyle, yurdun her yerinden göç alan şehrimiz “taşı toprağı altın olmuş” bir hale gelse de asırlarca ayakta kalan tarihi ve kültürel değerleri, tabiat güzellikleri ve gelenek görenekleri şehrimize kimlik kazandıran asıl değerlerdir.(yazının devamını https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/04/05/bir-vakif-sehri-kocaeli-de-vakiflar-medeniyeti/ okuyabilirsiniz )