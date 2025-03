Belediye binasında dehşet saçtılar, Kırkpınar başpehlivanı isyan etti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye binasının içinde bir ihalenin ardından çıkan kavgada eski MHP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Bıçaklama anı kameralara an be an yansırken, Kırkpınar başpehlivanlarından Ahmet Taşçı yaşananlara, "Esnafımızı bıçaklayanlar başkan yardımcısının odasından çıktı" diyerek tepki gösterdi.