banner1056
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

Başiskele'de düzenlenen yaz okulları kurslarında eğitim alan gençler ve çocuklar, tatili eğlenerek geçiriyor.

Çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:28

 Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile spordan sanata, bilimden teknolojiye her türlü alanda gençlere eğitim desteği sunan Başiskele Belediyesi, bu yaz da gençlere açtığı 30 farklı kursta hizmet veriyor. Kuran-ı Kerim, dualar, siyer, akaid, ilmihal, ahlaki değerler, el sanatları, akıl oyunları, gezi, yüzme, spor faaliyetleri, hat, pratik Arapça, Hüsn-i Tilavet, 4. sınıf İngilizce, mobil oyun geliştirme ve eğitimciler için drama teknikleriyle öğretim metotları gibi çeşitli konularda eğitimler veriliyor. 
 Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Âlâ Mekan ve tüm gençhanelerde verilen eğitimlerden yüzlerce öğrenci faydalanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli ve keyifli vakitler geçiren çocuklar, birçok konuda kendilerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buluyorlar. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ormanya'da yaz okulu başlıyor Ormanya'da yaz okulu başlıyor
Özel çocuklar sebze ve aromatik bitki yetiştiriyor Özel çocuklar sebze ve aromatik bitki yetiştiriyor
KO-MEK’te yaz kursları başlıyor KO-MEK’te yaz kursları başlıyor
Öğrencilere karne şenliği Öğrencilere karne şenliği
Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi ilk mezunlarını gururla uğurladı Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi ilk mezunlarını...
Dilovası Halk Eğitim'in sepet örücülüğü kursuna yoğun ilgi Dilovası Halk Eğitim'in sepet örücülüğü kursuna...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ormanya'da yaz okulu başlıyor
Ormanya, çocukların ekolojik farkındalık kazanacakları Orman Okulu Yaz Eğitim Programı'nı başlatıyor.

Haberi Oku