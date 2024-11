169 ton arı yemi desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Arıcılığı Destekleme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz şeker (arı yemi) desteği sağladı. Kovan sayısına göre tespit edilen arı yemleri üreticilere teslim edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla yürütülen proje doğrultusunda, üreticilere yüzde 50 hibeli arı yemi desteği verildi.

VERİMLİLİK ARTIYOR

Kırsal mahallelerdeki arı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, verdiği desteklerle kış mevsimindeki arı kayıplarını azaltmak ve arılan ilkbahar nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

DESTEĞE DEVAM

Daha önce arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı veren Büyükşehir, geçen yıl da 705 üreticiye 175 ton beyaz şeker desteği sağlamıştı. Arıcılara desteğini bu sene de devam ettiren Büyükşehir, 169 ton arı yemini, yüzde 50 ödemesini gerçekleştiren 802 bal üreticisine teslim etti.

ARI YEMLERİ ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ

İzmit Perşembe Pazarı alanındaki arı yemi dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ahmet Pekşen ve arıcılar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın arıcılara selamını ileten Şahin, sağlanan desteklerle bereketli bir sezonun geçmesi temennisini iletti. Şahin ve beraberindekiler, arı yemi çuvallarının üreticilerin araçlarına konmasında yardımcı oldu. Şekerleri teslim alan üreticiler, arı kovanlarının yolunu tuttu. Ziraat odası başkanları ve arıcılar, Büyükşehir’in sağladığı can suyu desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

BAL ÜRETİCİLERİ MEMNUN

Kartepe Eşme’de arıcılık yapan Rıdvan Tarcan, aldıkları hizmetlerden ve desteklerden memnuniyetini dile getirerek, “Bu desteklerinde devamını bekliyoruz. Mazot olsun, fondan şeker olsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Gölcük Selimiye Mahallesi’nden Hüseyin Bilgin ise daha önceki desteklerden yararlandığını ve bu desteklemelere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, “Hibe desteklerinden çok memnunuz ve artarak sürmesini istiyoruz. Tahir Büyükakın her zaman çiftçinin yanında oluyor: Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi. Gebze Ulus Mahallesi’nden Tekin Aziz Gebze da arıcılıkla geçimini sağladığını belirterek, şunları kaydetti; “Gebze Balçık ormanında arıcılık yapıyorum. Bu desteklemeler bizim için güzel ve değerli. Daha önce de mazot ve fondan şeker desteği aldım. Büyükşehir Belediyemize ve Tahir Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Desteklemelerin devamını diliyorum.” Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nden Halil İbrahim Öztürk, Büyükşehir’in verdiği şeker desteklemesinden faydalandıklarını belirterek, Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldu” ifadesini kullandı. Gölcük Ulaşlı Mahallesi’nden Hasan Çetin, Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerle arıcılığı sürdürebildiklerini aktararak, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Başiskele Doğantepe Mahallesi’nden Adem Eroğlu da can suyu desteklerle bal üretimin artmasına destek veren Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, desteklerin artarak sürmesini istedi.

(Ömer İLGEÇ)