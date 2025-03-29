“İyilikle gönüller imar edilince bayram olur”

Ramazan ayı boyunca şefkatle, iyilikle ve dayanışmayla yoğrulan gönüllerin, bayram sabahına eriştiğinde bir vuslat sevinci yaşadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kardeşliğin pekiştiği, dargınlıkların son bulduğu, büyüklerin hürmetle anıldığı, yetimlerin, öksüzlerin, mazlumların unutulmadığı bir bayram, hakiki bir bayramdır” dedi.

Bayramların, insan ruhunun derinliklerinde saklı duran en güzel duyguların gün yüzüne çıktığı müstesna vakitler olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Ramazan Bayramı, insanın kendini bulduğu, dünya meşgalesinden sıyrılıp özüne döndüğü bir huzur durağıdır.Bu bayramda dualarımız, bütün ümmetin dirliği, kalplerin birbirine yaklaşması için olsun. Rabbimiz bizleri, merhametini kuşanmış, iyilikle yoğrulmuş, hayırda yarışan kullarından eylesin” dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Bugün, sofralarımıza otururken, açlıkla imtihan olanları, evlerimizde huzurla uyurken yersiz yurtsuz kalanları, barışa hasret topraklarda gözyaşı dökenleri unutmayalım. Zira bayram, yalnızca kendi sevincimizi yaşamak değil, bir başkasının yüreğine iyilikle dokunabilmektir. Kardeşlik elini uzatabilmek, yetimin başını okşamak, mahzunun gözyaşını silmek, muhtacın elinden tutmaktır.

Kocaeli’mizde Ramazan ayı boyunca ‘’İyilik Teması’’nı kılavuz edinerek şehrimizin gençleri vasıtasıyla 40.000 bin gönle dokunduk. ‘Dini Yayınlar Fuarımız’ ile binlerce vatandaşımızın manevi atmosferine konuk olduk. Ramazan sevincini ‘Çık Dışarı Oynayalım’ diyerek on binlerce çocuğun mutluluğu ile huzur bulduk. ‘Komşuluk Hakkı’ iftarları ile yüzlerce sofraya oturduk, ‘KO-MEK Hurması’ diyerek 500’e yakın ailemiz ile ekmeğimizi bölüştük, taksi duraklarını ve nöbetçi eczanelerimizi iftar ve sahurda yalnız bırakmadık. Hızır 41 Mutfağımızdan azığımızı heyecanla yükleyerek yollara koyulduk gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımız ile ‘Balkanlarda İftar Sofraları’ kurduk.

Her bayram olduğu gibi, kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir şehir olmaya devam edeceğiz. Gönülleri fetheden bir belediyecilik anlayışıyla, her haneye dokunacak hizmetlerimizi büyütmeye, insanımızı merkeze alan projeler üretmeye kararlıyız.

Yine ramazan boyunca olduğu gibi bayram sırasında Kocaeli’de her türlü tedbiri aldık. Hemşerilerim bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilirler. Bayram süresince görevi başında olacak güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personelimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaelili hemşerilerim müsterih olsunlar, Bayram boyunca tüm personelimiz her tür sorun karşısında yanlarında olacaktır.





Bayramın ülkemize ve İslam âlemine barış, birlik ve bereket getirmesini dilerim. Rabbimiz, lütfuyla bizleri korusun, yaralarımıza şifa versin. Kalplerimize genişlik, evlerimize huzur, ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Bu mübarek günlerin hürmetine, insanlığı hayra ve hakikate eriştirsin.”