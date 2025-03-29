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Büyükakın, Fransa dönüşü sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ilimizde görev yapan sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya geldi.

Büyükakın, Fransa dönüşü sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

29 Mart 2025 Cumartesi 14:43

 PROTOKOL KATILIM SAĞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, hafta içinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’na katılmıştı. Büyükakın, Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleşen toplantı dönüşü sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftara Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlivan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk ve sağlık çalışanları katıldı.

“ALLAH SİZLERİN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a programda yoğun ilgi vardı. Sağlık çalışanları ve aileleriyle bol bol sohbet eden Başkan Büyükakın, yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Allah sizlerin eksikliğini göstermesin. Sağlık çalışanı olmadan bu hayatın devamı mümkün değil. Az önce “İşler nasıl dedim” bir arkadaşa. “Yoğun” dedi. “Allah yoğunluğunuzu azaltsın inşallah” dedim ona. Aslında sizlerin yoğunluğu bizler için iyi olmuyor. İnşallah yoğun olmadığınız günlerde buluşalım. Önümüzde bayramımız var. Hepinizin bayramını kutluyorum. Rabbim hepimizi sağlıklı sıhhatli nice bayramlara eriştirsin. Memleketimizin birliği, beraberliği, kardeşliği bozulmasın, ağız tadımız kaçmasın. Sizleri muhabbetle selamlıyorum.”


BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlivan da bir teşekkür konuşması yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a sağlık çalışanlarına sağladığı tüm desteklerden ötürü teşekkürlerini sundu. Programda İl Sağlık Müdürü Pehlivan, Başkan Büyükakın’a hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Kocaeli’nin en kıdemli hekimi olan Dr.Mustafa Büyüktalaş ve en genç hekim Dr.Gökmen Furkan Solmaz’a hediye ve çiçek takdimi AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü tarafından yapıldı.

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