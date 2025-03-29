Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli

Büyükşehir’in gözde ve vizyon projelerinden Kartepe Teleferiği, Ramazan Bayramı’nda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Vatandaşlar 30 Mart Pazar gününden (bayramın 1. günü)-6 Nisan Pazar günü akşamına kadar teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

VATANDAŞLARIN RAHATI VE HUZURU İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili vatandaşların Ramazan Bayramı’nı en iyi şekilde geçirebilmesi adına tüm çalışmalarını tamamladı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların huzuru ve rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapan Büyükşehir, Ramazan Bayramı’nda (30 Mart-01 Nisan) otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz hizmet verecek.

İNDİRİM 8 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Büyükşehir, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlara Kartepe Teleferiğinde de çok özel bir indirim imkanı sunuyor. Büyükşehir’in vizyon projesi olan Kartepe Teleferiği, bayramın 1. gününden (30 Mart Pazar), 6 Nisan Pazar akşamına kadar yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Sapanca Gölü ve şehir manzarası eşliğinde Kuzuyayla’ya çıkarak eşsiz doğanın tadını çıkarmak isteyenler 8 gün boyunca teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.