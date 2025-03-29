Kocaeli’de mezarlıklar bayrama hazır

Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki şehitlik ve mezarlıklarda bayram öncesi bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yerine getirdi. Büyükşehir, bayram sürecinde mezar ziyareti yapacak vatandaşların rahat bir şekilde sevdiklerini anabilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

TÜM ÇALIŞMALAR TAMAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’na hazırlık için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda temizlik ve bakım çalışmalarına başlayan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkları bayrama hazır hale getirdi. Bu kapsamda İzmit Bağçeşme Namazgâh Şehitliği, Asri ve Kent Mezarlığı’nda çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Ekipler, mezarlıklara giden yolları onardı ve mezar başlarına ulaşımın daha rahat hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yaptı. Kaldırım ve duvarları boyayan ekipler, mezarlıklarda büyüyen otları biçerek çevre temizliği yaptı. Bu çalışmalar sayesinde mezarlıkların görsel açıdan daha düzenli ve estetik bir hale gelmesi ve vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlandı.

ŞEHİTLİK PIRIL PIRIL

Büyükşehir, şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, kabirlerinin düzenli olarak bakımını yapmak ve vatandaşların bu mekânlarda daha huzurlu bir şekilde dua etmelerini sağlamak amacıyla Bağçeşme Namazgâh Şehitliği’nde de kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Şehitlerimizin mezarlarında eskiyen bayrakları değiştiren ekipler, kabirleri de rengârenk çiçeklerle donattı. Büyükşehir’in hassasiyetle yürüttüğü çalışmalar, şehitlerimizin hatırasına olan vefanın bir göstergesi olarak büyük takdir topladı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayramda mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların daha huzurlu ve düzenli bir ortamda sevdiklerini anabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Bayramda mezar ziyareti yapmak isteyen vatandaşların herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için bütün detaylar özenle gözden geçirildi. Çalışmaların bayram öncesi tamamlanması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

ÇİÇEK DAĞITILACAK, YASİN CÜZÜ HEDİYE EDİLECEK

Büyükşehir, arefe günü vatandaşlara yönelik bir dizi özel hizmet de sunacak. Mezarlıklarda sevdiklerinin kabirlerine çiçek bırakmak veya dikmek isteyenler için çiçek dağıtımı yapılacak. Ayrıca ziyaretçilere Yasin-i Şerif cüzü hediye edilecek. Gün boyunca ise belirli saatlerde canlı Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.