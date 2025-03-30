banner1129
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir durmaksızın çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı ve yaya geçişlerini güvenli hale getirmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor

Büyükşehir durmaksızın çalışıyor

30 Mart 2025 Pazar 11:51

 Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Üstyapı bakım ve onarım çalışmalarıyla trafik akışının düzenlenmesinin yanı sıra, yayalar için de daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

 

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artıracak pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timleri, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı güzergâhında yer alan Sultan Murat Caddesi ile Yuvam Akarca Menfezinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla demir korkuluk ve ferforje montajı yaptı. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar, olası kazaların önlenmesi ve güvenli geçiş noktalarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

 

YAYA ULAŞIMI GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Kentte hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yaya trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi için Halkevi Gençlik Merkezi önünde bordür düzenleme çalışması da yaptı. Bu düzenlemeler kapsamında yayaların belirlenen kaldırımda daha kontrollü bir şekilde ilerlemeleri sağlanarak, yaya ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’DE RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU KARTEPE’DE RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU
KO-MEK Hurması, Ayşe Teyze’ye yardım elini uzattı KO-MEK Hurması, Ayşe Teyze’ye yardım elini uzattı
Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli
Büyükakın, Fransa dönüşü sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı Büyükakın, Fransa dönüşü sağlık çalışanlarıyla...
Kocaeli’de mezarlıklar bayrama hazır Kocaeli’de mezarlıklar bayrama hazır
“İyilikle gönüller imar edilince bayram olur” “İyilikle gönüller imar edilince bayram olur”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

KARTEPE’DE RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU
Kartepe’de geleneksel ilçe bayramlaşması Ramazan Bayramı’nın ilk günün de yoğun bir katılımla, Kent...

Haberi Oku