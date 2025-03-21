SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfezli Elif Edirne'den başarıyla döndü

Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarında katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Elif Aşık, hem sağ hem de sol kolda ikinci oldu.

Körfezli Elif Edirne'den başarıyla döndü

21 Mart 2025 Cuma 11:08

 Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarına Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan 12 ilden 321 kız, 277 erkek olmak üzere farklı sıkletlerde toplam 598 sporcu katıldı. 
   
 Elif Aşık Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı 
 Sporcular, üstün kuvvet, teknik ve dayanıklılıklarını sergileyerek birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalıştı. Kocaeli şampiyonu olarak turnuvaya katılan Körfez Gençlerbirliği SK Kadın Futbol Takımı kalecisi Elif Aşık, Edirne'de de başarılı maçlar çıkararak ikinci olmayı başardı. Elif aldığı bu sonuçla Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı. 
 Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızın başarılı sporcusu Elif Aşık, Edirne'de yapılan Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarında hem sağ hem de sol kolda ikinci olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanmıştır. Takımımızın kalecisi Elif bu alanda da gücünü göstererek başarılarına bir yenisi ekledi. Aldığı bu başarılı sonuçla kulübümüzü, ilçemizi ve ilimizi gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kapalı spor salonunda çalışmalar tam gaz devam Kapalı spor salonunda çalışmalar tam gaz devam
Darıca'da nefes kesen kros heyecanı Darıca'da nefes kesen kros heyecanı
Gebze’den Çanakkale’ye Giden Sporcuları; “Güzide” Gençler Karşıladı Gebze’den Çanakkale’ye Giden Sporcuları; “Güzide”...
Darıca’da Curling Turnuvası Heyecanı Darıca’da Curling Turnuvası Heyecanı
Milli İrade Meydanı’nda Kocaelispor konuşuldu Milli İrade Meydanı’nda Kocaelispor konuşuldu
Futbolculardan Başkan Bıyık'a teşekkür pankartı Futbolculardan Başkan Bıyık'a teşekkür pankartı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kapalı spor salonunda çalışmalar tam gaz...
Çayırova'ya kazandırılan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde çalışmalar tüm hızıyla...

Haberi Oku