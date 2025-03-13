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“Sizler geleceği iyileştiren gizli kahramanlarsınız”

Sağlık çalışanlarımızın Osmanlı’nın darüşşifalarından günümüzün modern hastanelerine uzanan bir kutlu yolculuğun kahramanları olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın “Yaşamın her anında, her aşamasında ihtiyaç duyulan, bilimin rehberliğinde insanlığa hizmet eden sağlık çalışanlarımız, aslında geleceği iyileştiren gizli kahramanlardır” dedi.

'Sizler geleceği iyileştiren gizli kahramanlarsınız”

13 Mart 2025 Perşembe 16:24

 Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Kadim medeniyetimiz, insan sağlığını en büyük emanet olarak görmüş, İbn-i Sina’dan Gevher Nesibe’ye, Şerafeddin Sabuncuoğlu’ndan Hulusi Behçet’e uzanan ilim yolculuğunda, hekimlere daima yüksek bir kıymet atfetmiştir. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu mesleğin kutsiyetine vurgu yapmış, hekimlerin bilgisine ve sorumluluğuna duyulan güveni dile getirmiştir.

Bugün, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ambulanslarda, laboratuvarlarda, sahada ve akademik dünyada gece gündüz demeden insan sağlığı için mücadele eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık teknisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını biliyor, yürekten takdir ediyoruz. Salgın dönemlerinde olduğu gibi, afetlerde ve olağanüstü durumlarda da hayatlarını ortaya koyan kahramanlarımız, sadece hastalarına değil, tüm topluma umut aşılamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya, onların hizmet ve sosyal şartlarını iyileştirmeye yönelik destekler sunmaya devam ediyoruz. Sağlıkçılara yönelik konut, sağlık tesisi ve sosyal hizmet projeleri ile hem vatandaşlarımızın hem de sağlık sektöründe emek veren kahramanlarımızın ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşıyoruz.

Şifa dağıtan eller, duaların en güzeline layıktır. Bu vesileyle, görevleri başında hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerini rahmetle anıyor, emek veren tüm sağlık neferlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bilimin ışığında, vicdanın rehberliğinde ve insan sevgisinin merkezinde yürüttüğünüz bu kutsal meslekte, sağlık ve huzur dolu bir gelecek diliyorum.”

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