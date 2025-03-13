“Sizler geleceği iyileştiren gizli kahramanlarsınız”

Bugün, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ambulanslarda, laboratuvarlarda, sahada ve akademik dünyada gece gündüz demeden insan sağlığı için mücadele eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık teknisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını biliyor, yürekten takdir ediyoruz. Salgın dönemlerinde olduğu gibi, afetlerde ve olağanüstü durumlarda da hayatlarını ortaya koyan kahramanlarımız, sadece hastalarına değil, tüm topluma umut aşılamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya, onların hizmet ve sosyal şartlarını iyileştirmeye yönelik destekler sunmaya devam ediyoruz. Sağlıkçılara yönelik konut, sağlık tesisi ve sosyal hizmet projeleri ile hem vatandaşlarımızın hem de sağlık sektöründe emek veren kahramanlarımızın ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşıyoruz.
Şifa dağıtan eller, duaların en güzeline layıktır. Bu vesileyle, görevleri başında hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerini rahmetle anıyor, emek veren tüm sağlık neferlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bilimin ışığında, vicdanın rehberliğinde ve insan sevgisinin merkezinde yürüttüğünüz bu kutsal meslekte, sağlık ve huzur dolu bir gelecek diliyorum.”