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KARTEPE’DE RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Kartepe’de geleneksel ilçe bayramlaşması Ramazan Bayramı’nın ilk günün de yoğun bir katılımla, Kent Meydan’ında gerçekleştirildi.

KARTEPE'DE RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

30 Mart 2025 Pazar 12:21

 Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması geniş katılımla gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen, ilçe bayramlaşmasına Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

 

“RAMAZAN AYI BEREKETİN, BİRLİĞİN, HUZURUN AYIDIR

Bayramlaşma programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, “Çok güzel bir ayı geride bırakarak bayrama kavuştuk. Ramazan ayı bereketin, birliğin, huzurun ayıdır. Ramazanın manevi ve kıymetli havasını yakaladığınız zaman bu fani hayatta daha bereketli bir zaman diliminden bahsedemeyiz. Ramazan’da edindiğimiz alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Ramazan ayı boyunca birlik beraberlik içinde mahallelerinize, evlerinize konuk olduk, hep birlikte iftar yaptık. ” açıklamasında bulundu. 

ALLAH RAZI OLSUN

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, “Birlik ve beraberlik içerisinde tüm İslam coğrafyasında huzurla, mutlulukla, sağlıkla barış içerisinde bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum. Ülkemiz için bedel ödeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ile anarken gazilerimizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

 

HAYIRLI BAYRAMLAR

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise “Ramazan ayında çok güzel hasletler kazandık. İnşallah kazandığımız bu hasletlere devam ederiz. İftar ve teravilerde bir arada olduk. Bugün Ramazan Bayramı’nda bir aradayız. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik, beraberliğimiz, vatan, bayrak, ezan için gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi sevgiyle saygıyla anıyorum. Bizler burada bayram yapalım diye arkalarına bakmadan yürüdüler. Bizlerde onların sayesinde sağlık ve mutluluk içerisinde bayramlaşıyoruz” dedi.

 

HAYIRLI BAYRAMLAR DİLİYORUM

"Ramazan Bayramınız mübarek olsun” diyen Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Bayram, bir ay boyunca nefsine sahip çıkarak uzaklaştığı alışkanlıkların sonunda elde edilen ödüldür. Myanmar, Gazze, Doğu Türkistan’da yaşananları unutmadan bayramı kutlayacağız. Filistin’de 50 Milyon fazla insan şehit oldu. Buna şahit olduğumuz bir zaman diliminde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İlçe protokolü Kent Meydanı’nda bayramlaştı.  

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