Öğretmenlik, fedakârlıkla yoğrulmuş bir meslek; aynı zamanda sevgiyle yazılmış bir hayat hikâyesidir. Bir insanın hayallerine dokunan bir öğretmenin izi, yalnızca bir bireyde değil, tüm bir toplumda hissedilir. Her sabah dersliklere adım atan bir öğretmenin gözlerindeki ışık, yalnızca bir çocuğun değil, bir milletin umutlarını yansıtır. Çünkü öğretmek; bir tohuma su vermek, bir toprağı sevgiyle işlemek ve insanlık için bir dünya yeşertmektir. Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerimize, ülkemizin geleceğine olan katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. ‘-Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle bu ulvi mesleğin değerini en güzel şekilde özetleyen Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitlik mertebesine ulaşmış, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyor, görev başındaki ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”
“Öğretmenlik, sevgiyle yazılmış bir hayat hikayesidir”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Öğretmenler Günü’nü kutladı
Öğretmenlik, fedakârlıkla yoğrulmuş bir meslek; aynı zamanda sevgiyle yazılmış bir hayat hikâyesidir. Bir insanın hayallerine dokunan bir öğretmenin izi, yalnızca bir bireyde değil, tüm bir toplumda hissedilir. Her sabah dersliklere adım atan bir öğretmenin gözlerindeki ışık, yalnızca bir çocuğun değil, bir milletin umutlarını yansıtır. Çünkü öğretmek; bir tohuma su vermek, bir toprağı sevgiyle işlemek ve insanlık için bir dünya yeşertmektir. Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerimize, ülkemizin geleceğine olan katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. ‘-Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle bu ulvi mesleğin değerini en güzel şekilde özetleyen Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitlik mertebesine ulaşmış, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyor, görev başındaki ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”