“Öğretmenlik, sevgiyle yazılmış bir hayat hikayesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajında bir milletin yükselişinin öğretmenlerin yüreklerinde taşıdığı sevgi ve bilgiyle şekillendiğini belirterek şunları söyledi: “Bir çocuğun gözlerinde parlayan öğrenme hevesi, bir toplumun yarınlarına tutulan en güçlü ışık; o ışığı yakan ise her daim öğretmenlerimiz olmuştur. Öğretmenlik, sadece bilgi aktarmak değil, yüreklere erdem, zihinlere vizyon, ruhlara ise umut inşa etmektir. Bugün, bu kutsal mesleğin kahramanlarını saygıyla anma ve onların değerini bir kez daha hatırlama günüdür. Eğitimin yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümün de anahtarıdır. Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, bir medeniyet inşasıdır. Bu inşanın temel harcını ise Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (SAV) “Ben bir muallim olarak gönderildim” buyruğundaki hakikat oluşturmaktadır. Kocaeli’de, eğitimi bir şehri yükselten en sağlam köprü, öğretmenlerimizi ise bu köprüyü inşa eden en değerli ustalar olarak görüyoruz. Her okulumuz, geleceği şekillendiren birer eğitim yuvası; her öğretmenimiz, o geleceğin mimarıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin bu ulvi görevlerini daha güçlü, daha donanımlı ve daha özgüvenle yerine getirebilmeleri için yanlarında olmaktan onur duyuyoruz. Bu kutsal mesleği destekleyen projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlayışla, öğretmenlerimizin yanında olmak, onların ideallerine katkı sunmak bizim için bir sorumluluk değil, gönülden bir vazifedir.