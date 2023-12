Başkan Büyükakın, “Halkımızla Birlikte Geleceği Şekillendiriyoruz”

Gebze’de bir dizi temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya eşlik etti. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan Büyükakın, Yeniden Refah Partisi’nin meydanda kurduğu standı da ziyaret ederek görevli partililerle sohbet etti.

”GEBZE’MİZ İÇİN 7/24 GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ”

Gebze halkından her zaman yakın ilgi gördüklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz hizmet için varız. Asıl olan ürettiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazanmaktır. Halkımızla birlikte geleceği çalışmalarımızla şekillendiriyoruz. Gebze’miz için 7/24 büyük bir gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehrimize ve Gebze’mize büyük hizmetler yapıyoruz. Gebze-Darıca Metrosu tamamlandığında bölgede hem ulaşım rahatlayacak hem de cazibesi daha da artacak. Gebze Millet Bahçesi ile hemşerilerimizin nefes alabileceği yeni bir alanı daha ilçemize kazandırıyoruz. Her daim sizleri dinliyor, talepler doğrultusunda birlikte hareket ederek hizmet üretiyoruz. Şehrimizin için, Gebze’miz için en iyisini yapmak adına üretmeye, emek vermeye, hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“ŞEHRİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

“Teşkilatımızla birlikte sahada, milletimizin her anında, acısında da mutluluğunda da yanındayız” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Hemşehrilerimizin bize olan güvenine ve inancına minnettarız. Daha fazla eser üreterek, daha çok hizmet ederek, şehrimizi her alanda ileriye taşıyarak bu güveni daha da büyüteceğiz. Hemşerilerimizin dualarını almak bizler için çok önemli. Bununla birlikte şehrimizin her köşesinde, esnaf ve sanatkârlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların önerilerine samimi bir şekilde kulak veriyor, çözüm odaklı çalışmalarımızla şehrimizi daha da ileri taşımak için gayret gösteriyoruz” ifadelerini sarf etti.