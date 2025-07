Hem haşere kontrol uzmanı hem de polisiye yazarı

Zonguldak’ın kömür kokan sokaklarından Antalya’nın güneşli sahillerine, oradan da köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kocaeli’nin Gebze ilçesine uzanan dikkat çekici bir yaşam hikâyesi… “Uyumak İçin” ve “Kuklacı” gibi polisiye romanları dışında biyografik bir eser olan “Çölün Dili” ile de tanınan Eray Akgül’ün gerçek mesleği öğrenenleri şaşırtacak cinsten. Kendine ait bir pest kontrol yani halk arasında bilinen şekliyle böcek ilaçlama şirketi olan Eray Akgül, bu mesleği yapma sebebini ve mesleğinin yazarlık kariyerine etkilerini şu şekilde açıkladı:

“43 yaşındayım. Zonguldak’ta doğdum, Antalya’da büyüdüm ve Gebze’de ikamet ediyorum. Yazma ve çizimle uğraşan, doğayla ve insanlarla iç içe yaşamayı seven, sanat ve kültürle ilgilenen biriyim. Halk arasında ilaçlama şirketi olarak bilinen bir şirketim var. Yaklaşık yedi veya sekiz yıl önce bir şirkete şoför olarak girmiştim. İlaçlama yapan arkadaşım işi bırakınca bana bu ilaçlama işini teklif ettiler; daha iyi bir maaşla, daha az çalışma saatlerinde, daha iyi imkânlara sahip olacağım bir işti. Bu iş yeri iflas edince kendi yerimi açtım. Bu işi yapmamın en büyük nedenlerinden biri, çok boş vaktimin olması ve bu boş vakitlerde kendime vakit ayırabilmem, yazı yazabilmem, düşünebilmem, kendimi hayatımı geliştirecek şeylere verebilmem. Şu anki ekonomik durum beni bambaşka bir maceraya atılmaktan alıkoyuyor; kendimi o kadar cesaretli bulamıyorum. O yüzden bu işe devam ediyorum. Ama tabii etik kaygıyı düşündüğümde bir ikileme düştüğüm oluyor ve mesleğimden dolayı üzüldüğüm oluyor. Aslında çalışmayı komple bırakmayı çok düşünüyorum. Hemen hemen her sabah kalkarken, her akşam yatarken sadece yazabileceğim, kendimi yazarak ifade edebileceğim ve hayatımı da yazarak kazanabileceğim bir hayatı hep hayal ediyorum. İnsan yaşadığı her şeyden bir şeyler öğrenir; çünkü insan çok sübjektif ve öngörülemez bir varlık. Dolayısıyla ben de sürekli insanlarla iç içeyim; insanların iş yerlerine, evlerine, yatak odalarına giriyorum. Aşçı ise mutfağına giriyorum, insanların eşyalarını koydukları depolarına giriyorum. Oradaki anılarını görüyorum, nelerden vazgeçtiklerini, neleri attıklarını görüyorum. İnsanlarla yakın temaslı olmak bana oldukça güzel şeyler katıyor. En azından karakter yaratmak için, kişilik oluşturmak için ve işte o gördüğüm yerlerde bir mekân ayarlamak anlamında çok pozitif katkıları oluyor. Ama işle alakalı değil, bu işin vasıtasıyla kurduğum ilişkilerle alakalı tüm bunlar.”

Sürekli yazarak, okuyarak ve kendini geliştirmeye çalışarak günlerini geçirdiğini söyleyen Eray Akgül, yazarlığa nasıl başladığını ise şu cümlelerle anlattı:

“Üçüncü kitabım ise 2023 yılının sonunda çıkan “Çölün Dili”. Bu gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek, kurgulanarak kaleme alınmış bir eser. Bir göçmenin 45 günlük yolculuk sonrasında ülkeleri aşarak ülkemize geliş sürecini ve geldiğinde de Türkiye’ye entegrasyon çabalarını anlatan hem macera hem psikolojik hem de dram içeren bir eserdir. Kitabın başkahramanı Erfan benim çok samimi, çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi Afganistanlı, beraber uzun yıllar çalıştık. Bana saygısını, sevgisini, beyefendiliğini hiç bozmamış biridir kendisi. Biz çok sohbet ederdik, ben ona yakın davranırdım. Dolayısıyla o da yaşadıklarını birine anlatmak istiyordu. Sonra sürekli anlatmaya başladı ve bir gün suyla alakalı bir şey anlattı. Kitabı okuyanlar bilir, okumayan da o bölüme geldiğinde beni anlayacaktır. Bu su anısı tamamen gerçek. Orada ben dedim ki: ‘Ben yazar olma iddiasında biriysem bunu nasıl yazmam?’ Ve dolayısıyla bunu artık yazmam gerektiğini düşündüm. Her anlattığını not almaya başladım, tabii ona söylemeden. Arkadaşlarının ortamlarına girdim. Burada bir, iki akrabası vardı, onların ortamlarına girdim, daha çok dinledim. Onunla daha çok vakit geçirmeye başladım, daha çok paylaşımımız oldu ve dolayısıyla ben bayağı bir veri topladım. Tabii bunları yaparken Afganistan ile alakalı, oranın sorunlarıyla, sosyal yaşamıyla, ekonomik durumuyla, yıllarca işte Rus işgali, Amerikan işgali, ondan sonra rejim değişiklikleri derken oradaki sosyal ve siyasal durumla ilgili araştırmalar yaptım. Mesela Ferhunde diye gerçekten yaşamış Afgan bir kadın var, bir öğretmen. Onun başından geçen trajik bir olay var, yani dünya tarihinde böyle eşine az rastlanır bir olay. İnternete de bakabilir, okuyabilirsiniz. Kitapta da var. Sanki ben başkarakter olayın içindeymiş gibi bu tür meselelere de değindim, yani güncel siyasal olaylara da değinmeye çalıştım. Derinlemesine bir analiz yaptım. Kitap bitti, artık basım aşamasına geldikten sonra ben kendisine söyledim. Çünkü hani daha önce söylesem işte olayı dramatize etmeye çalışabilirdi, farklı konuma getirmeye çalışabilirdi. Ben bunu istemedim, olay tamamen gerçek olsun istedim. Ve ondan sonra söyledim, kendisi de sağ olsun çok güzel karşıladı. Yani bana motive edici şeyler söyledi, her zamanki gibi kibarlığını ve iyi niyetini bozmadı. Ben bu ara bunun akrabalarıyla falan da hep görüştüm, onlardan da izin aldım ve sonuçta ortaya bu kitap çıktı.”

Bir yazarın ilham kaynakları bazen en umulmadık yerlerden ortaya çıkar. Eray Akgül için bu ilham, ziyaret ettiği ve yaşadığı şehirlerin ona fısıldadığı imgelerde gizli. Zonguldak, Antalya, İstanbul… Her şehir, Eray Akgül’ün kaleminde yeniden hayat buluyor.