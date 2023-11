Tipioğlu: “Savaşın da bir ahlakı ve namusu vardır”

Tipioğlu KAISİAD’ın düzenlediği kahvaltıda İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı ve şiddete tepki gösterdi. Kısa adı KAISİAD olan Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İşadamlar Derneği’nin Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde belediye sosyal tesislerinde düzenlediği kahvaltıya TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eriş, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Uğur Demir, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal’ın yanısıra çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.





TİPİOĞLU: “SAVUNMA ALANINDAKİ YATIRIMLAR SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL MAZLUM MİLLETLER İÇİN DE GEREKLİDİR”





Tipioğlu İsrail’in uyguladığı silahlı saldırıyı “jenosid” yani “soykırım” olarak nitelendirdi. Tipioğlu hem İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hem de Türkiye’nin yerli ve milli silah teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Tipioğlu “Bugün dünyaya baktığımızda ne halde olduğunu görüyoruz. Gazze’ye baktığımızda Filistinlilerin bir jenosidle soykırımla insanlık suçuyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu sadece mazlum Filistinlilere karşı işlenen bir suç olmadığını bütün insanlığa işlenen bir suç olduğunu görüyoruz. Eğer buradan bir kez daha İsrail’e her şeyin bir ahlakı namusu olduğu gibi savaşın da bir namusu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi kadın, çoluk çocuk bebek demeden bombalayacaksınız ve dünyada kendinizi dünyanın beşiği olarak sayan ülkeler, insan hakları havariliği yapan ülkeler de sessiz kalacak, destek verecek. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türk milleti geçmişte olduğu gibi dün olduğu gibi bugün de sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir mazlum varsa nerede jenoside soykırıma uğrayan bir halk varsa aziz Türk milleti onların yanındadır. Bugün yine Filistin davasında en kişilikli duruşu en omurgalı duruşu gösteren sayın cumhurbaşkanımızdır, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu, dün de böyleydi bugün de böyle” diye konuştu. Tipioğlu “Türkiye’nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu” ifade ederken örnek olarak da Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa’daki soykırımdan kurtarılmasını örnek gösterdi: “Bundan yaklaşık 500 yıl önce Yahudiler İspanya’da ve Portekiz’de Hristiyanlar tarafından kafaları giyotinle kopartılırken ecdat, ecdadımız onları gemilere doldurup yüz binlerce on binlerce Yahudi’yi kendi topraklarında dinlerinde diyanetlerinde serbest bıraktılar. Şimdi bizim yaptığımıza bakın bunların yaptığına bakın. Medeniyetler arasındaki farkı görüyorsunuz. Bugün yaşanan bu hadise Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zamankinden çok daha kuvvetli olması gerektiğini herkes tarafından görmesi gereken bir gösterge olduğunu anlatmaktadır. Eğer biz ekonomide, teknolojide, gelişmemizi tamamlamazsak bütün mazlum milletlere olacak olanlar bunlardır.”





Türkiye’nin savunma alanındaki yatırımlarına da konuşmalarında değinen Tipioğlu bundan sonraki süreçte de bu tür yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi: “Bugün daha önce yüzde 20’lerde olan savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranı bugün yüzde 80 lere çıktı. Yeterli mi? Hayır. Allah’ın izniyle biz bunları en taban noktaya bütün mazlum milletlere hamisi de koruyucusu da biz olacağız. Bundan böyle de bu birlik beraberlik içerisinde şart olduğunu bir kez daha ifade ediyorum.”