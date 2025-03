Down sendromlu bireyler Kocaeli’yi fotoğrafladı

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), down sendromlu bireylere iki gün boyunca mobil fotoğrafçılık kursu verdi. Eğitmenlerden fotoğrafçılık tekniklerini öğrenen özel bireyler, Başiskele sahilinde birbirinden güzel fotoğraflar çekerek eğlenceli saatler geçirdi.

MOBİL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ ALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Başiskele Kent Konseyi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle down sendromlu bireylere iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşattı. “+1 kromozom hiçbir şeye engel değildir” sloganıyla yola çıkılan eğitimlerde down sendromlu bireyler, KO-MEK fotoğrafçılık eğitmeni Esra Aslan eşliğinde öğrendikleri ile bol bol fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. +1 Kadraj etkinliğinde eğitimler ilk gün Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde, Down sendromlu bireylerin sanatsal ifadelerini desteklemek, yaratıcılıklarını ve görsel becerilerini geliştirerek sosyal farkındalıklarını artırmak amacıyla birçok görsel bilgi kullanıldı.

FOTOĞRAF MAKİNALARINI İNCELEDİLER

İlk gün atölyede gerçekleşen eğitimlerin ardından Fotoğraf Teknolojileri Müzesini ziyaret eden down sendromlu çocuklar geçmişten günümüze gelen fotoğraf makinalarını ve çok sayıda parçalarını inceledi. İlk kez bu kadar eski makinaları yakından inceleme şansı bulan çocuklar hem fotoğraf çekti hem de fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

DENİZİ VE DOĞAYI FOTOĞRAFLADILAR

Atölye eğitiminin ardından ikinci gün doğaya çıkan dernek üyeleri Döngel Millet Bahçesini ziyaret etti. Millet bahçesini doyasıya gezerek fotoğraf çeken down sendromlu çocuklar daha sonra Başiskele sahilinde denizi ve doğayı fotoğraflayarak eğitimlerini tamamladı.

(Ömer İLGEÇ)