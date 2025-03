Kocaeli protokolü yetimlerle iftarda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen programda protokol üyeleri yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda Ramazan ayının huzuru ve bereketi yaşatıldı, yetim çocuklar sevindirildi.

RAMAZAN AYININ HUZURU YAŞATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak ve programlar organize ederek bu önemli ayın huzurunu Kocaeli genelinde yaşatıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile de ortak etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İHH, Deniz Feneri Derneği ve Ayışığı Derneği’nin ortaklığında Antikkapı’da düzenlediği iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini iftar sofrasında ağırladı.

ÇOK YOĞUN BİR KATILIM VARDI

Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ve Milletvekili Yılmaz aynı masada iftar yaptıkları çocuklar ve diğer katılımcılar ile yakından ilgilendi.

“BU GÜZEL ORTAMLARIN DAİM OLMASINI DİLİYORUM”

Böylesine güzel bir amaç için birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Sevgili gençler, sevgili çocuklar biz bugün burada sizlerle birlikte bereket ve merhamet ayı olan Ramazan ayının bir gününü yaşayalım istedik. Bizleri kırmayıp geldiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel sofraların ve ortamların daim olmasını diliyorum” dedi.

“BU YIL DA HEP BERABER BULUŞTUK”

İftar buluşmasının kendilerini için çok önemli olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Bu yıl da bu organizasyonu aksatmadık, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepimizi bayrama erişmeyi nasip etsin. Hem şehrimiz hem ülkemiz hem dünya gerçek bir bayram yaşasın. Sizler de bu ülkenin saygın birer evladı olarak dünyaya barış ve kardeşliği götürürsünüz inşallah. Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum, her birinizi şimdiden saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“HER TÜRLÜ DEĞERİN, TAKDİRİN VE KIYMETİN ÜZERİNDE”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Böyle güzel bir program için Kocaeli Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Hz. Peygamber efendimizin müjdesine nail olmak için de buradayız. Bugün birbirimize olan her güzel bakışımız, birbirimize olan her muhabbetimiz bizi onun müjdesine daha fazla yaklaştırıyor. Özellikle STK’larımız, annelerimiz ve babalarımızla birlikte el ele vererek devletimizin mihmandarlığında bu ülkenin geleceği olan yavrularımıza sahip çıkma çabası her türlü değerin, takdirin ve kıymetin üzerindedir” dedi.

“KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Geçen yıldaki Ramazan ayında olduğu gibi salona gelerek programa katılan herkese teşekkür eden ve STK’lar adına konuşan İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, “Dünyanın birçok ülkesinde bulunan birisi olarak söylüyorum. Biz dünyanın çok güzel bir ülkesinde yaşıyoruz ve bu ülkenin de çok güzel bir şehrinde bulunuyoruz. Sosyal politikalar anlamında şehrimizde çok güzel etkinlikler ve gelişmeler oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kocaeli Valimize teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



(Ömer İLGEÇ)