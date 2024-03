Ömeroğlu, “Gençler Bizim Umudumuzdur”

AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, önceki gün Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan ve yönetimi tarafından düzenlenen "Bizim Semtin Gençleri" programında çok sayıda genç ile bir araya geldi. Ömeroğlu’na, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ak’ta eşlik etti.

GENÇLERE DEĞER VEREN BİR ADAYIMIZ VAR

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, "Biz biliyoruz ki 31 Mart'ta en büyük destek genç arkadaşlarımızdan gelecek. Gençlerimizin her zaman yanında olan tüm istek ve sorunlarının çözümü için mücadele eden, gençlerin her zaman başarılı olmasını ve bir yerlere gelmesini isteyen, değer veren bir abimiz adayımızdır. İnşallah 31 Mart'ta görevi devir alacak ve 1 Nisan'dan sonra da ilçemizde ki gençlerimizin her alanda önlerinin açılması için çalışmalar yapacaktır." dedi.

AK PARTİ GENÇELERE SAHİP ÇIKTI

Başkan Yıldırım’ın ardından konuşan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında "AK Parti iktidara geldikten sonra gençliğe verilen değeri hepimiz gördük. Gençlerimize daha iyi bir Türkiye bırakmak için, umutlarını, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye için çalıştı. Gençlerin sorunlarını tespit ederek adaletsizlikleri bir bir ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Üniversitelere girişte katsayı adaletsizliği sonlandırıldı. Üniversitelerde ve kamu kuruluşlarında başörtüsü yasağını kaldırarak özgürlüklerin önü açıldı. Milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürerek gençlere verdiği değer gösterdi. Gençlerimizi çaresizliklerle karşı karşıya bırakmadık. Devletin desteğini her zaman yanlarında görmeleri için her türlü çalışma yapıldı Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırmak adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlerimize sahip çıktı. AK Parti gençlerine güveniyor. İşte AK Parti'nin gençlere ne kadar değer verdiğinin başlıca birkaç örnek ile sıraladık.

GENÇLER BİZİM UMUDUMUZDUR,

Partimizin genel anlamdaki çalışmalarının yanı sıra yerelde de gençlerimizin elinden tutulması ve önlerinin açılması için çalışmalar yapıldı. Biz biliyoruz ki gençlik bizim umudumuz, yarınlarımızdır. Geleceğin Dilovası'nı ve Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz. Bir ülkenin geleceğinde gençlik yoksa o ülkenin de geleceği yoktur. Her zaman geleceğe umutla ve inançla bakın. Güzel yarınlar sizi bekliyor. Son 15 yılda Dilovası'na gençlerimizin ve çocuklarımızın sportif faaliyetlere yönelmesi için üç kapalı spor salonu kazandırıldı. İki tane kapalı yüzme havuzumuz yapıldı. Gerek Büyükşehir ve gerekse ilçe belediyemiz olarak gençlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, kütüphaneler ve kültür merkezleri gibi hayata geçirilen çok sayıda projelerle her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onlara her türlü desteği verdiklerini gördük. İnşallah sizlerin desteği ile 31 Mart akşamı seçilirsek de bizde göreve gelir gelmez gençlerimizin elinden tutacak ve onların bu ülkenin daha iyi yarınlara kavuşması için projelerimizi hayata geçireceğiz."dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan gençlerin sorularını cevaplayan Ömeroğlu, program sonunda gençlerle birlikte toplu hatıra resmi çektirdi.