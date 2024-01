Başkan Büyükakın’dan Öğrencilere Karne Mesajı

19 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de öğrenciler ilk dönem karnelerini alacaklar. Yarıyıl tatili nedeni ile bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Bir dönem boyunca emek verdiniz, çok çalıştınız. Ara tatil dönemini hak ettiniz. Tatilinizi ailenizle birlikte güzel vakit geçirip zamanınızı verimli kullanarak ikinci yarıyıla daha hazır hale geleceğinizden eminim” dedi.

Okul döneminin, hayatın önemli bir aşaması olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın” Geleceğe daha sağlam adımlar atmak için okullarda eğitim alıyorsunuz. Öğretmenlerinizden aldığınız her bilgi sizi hayalini kurduğunuz mesleğe biraz daha yakınlaştıracak. Öğretmenlerinizi can kulağı ile dinleyin. Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri zamanında yapın. Her gün mutlaka o gün edindiğiniz bilgileri tekrar gözden geçirin. Gereğinden fazla çalışmak değil sürekli ve verimli çalışmak sizi başarıya getirecektir.” dedi.

Başkan Büyükakın, okul hayatında kazanılan iyi alışkanlıkların da büyük önem taşıdığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti” Öğretmenlerinize karşı saygılı olmak, arkadaşlarınıza karşı merhametli olmak, onlarla dostane ilişkiler kurmak, yardımcı olmak, güzel sözler kullanmak da sizi başarıya götüren en büyük anahtarlardandır.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza emek veren kıymetli öğretmenlerimiz. Sizlerin sayesinde yavrularımız yeşerecek, büyüyüp bir orman haline gelecek. Attığınız bu bilgi tohumları ülkemizin kaderini belirleyecek. Öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken göstermiş olduğunuz bu özveri paha biçilemez. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez.

Kıymetli velilerimiz, evlatlarımız yorucu bir ilk yarının ardından karnelerini alıyorlar. Tatilden iyi bir planlama ile faydalanmaları sizlerin elinde. Çocuklarımızın dünyasına girip onları daha iyi anlamak biz velilerin görevleri arasındadır. Bu nedenle evlatlarımızın hayallerini gerçekleştireceği, onları daha mutlu olacağı faaliyetlerde meşgul olmalarını sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum.