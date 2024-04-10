banner1008
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzeliler meydanda bayramlaştı

Gebzeliler, kent meydanında bayramlaştı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törende bayramlaştı.

Gebzeliler meydanda bayramlaştı

10 Nisan 2024 Çarşamba 21:06

 Gebzeliler, kent meydanında bayramlaştı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törende bayramlaştı. Gebzeli hemşerileriyle birlikte bayram namazını Çoban Mustafapaşa Camii’nde eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolünün katılımıyla Gebzeli vatandaşların bayramını tebrik etti.


TÜM İNSANLIĞA BARIŞ GETİRSİN

Gebzeli hemşerilerinin tek tek bayramlarını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd olsun. Bayramımızın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesi temennisiyle tüm hemşerilerimin Ramazan bayramlarını tebrik ederim” ifadelerini kullandı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
38. Kent Bayramlaşması’nda buluştu 38. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı
Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı
Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
“Ramazan Bayramı, Müslümanlığın bir nişanesidir” “Ramazan Bayramı, Müslümanlığın bir nişanesidir”
Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

38. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Kocaeli’nin farklı renklerini bir araya getiren Kocaeli Kent Bayramlaşması, sıcak ve samimi bir atmosferde...

Haberi Oku