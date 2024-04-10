Gebzeliler meydanda bayramlaştı

Gebzeliler, kent meydanında bayramlaştı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törende bayramlaştı. Gebzeli hemşerileriyle birlikte bayram namazını Çoban Mustafapaşa Camii’nde eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolünün katılımıyla Gebzeli vatandaşların bayramını tebrik etti.



TÜM İNSANLIĞA BARIŞ GETİRSİN

Gebzeli hemşerilerinin tek tek bayramlarını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd olsun. Bayramımızın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesi temennisiyle tüm hemşerilerimin Ramazan bayramlarını tebrik ederim” ifadelerini kullandı.