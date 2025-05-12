GEBZE’DE GENÇLER SATRANÇTA BULUŞTU

Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası", büyük bir heyecan ve yoğun katılımla tamamlandı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreni, sporcuların azmini ve başarısını taçlandırırken, organizasyona katkı sunan kurumların birlikteliği örnek bir iş birliği modeli sundu.

Toplam 5 farklı kategoride 355 sporcunun yarıştığı turnuva, satranca olan ilginin her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, hem stratejik becerilerini sergiledi hem de centilmence rekabetin en güzel örneklerini sundular.

Ödül Törenine Protokolden Yoğun Katılım

Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül törenine, bölgenin önemli isimleri ve protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Törene;

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş,

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Sevgi Çiler ve Yücel Yılmazel,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba,

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz,

Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu,

GTO Meclis Üyeleri, 23. Meslek Komitesi üyeleri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, genç sporculara madalya ve ödüllerini takdim ederek başarılarını kutladı. Turnuvaya ev sahipliği yapan kurumlar adına konuşmalar gerçekleştirildi ve gençliğe yatırımın önemine vurgu yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Satranç Vurgusu

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yaptığı açıklamada satrancın gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Satranç, sadece bir spor değil; analitik düşünme, sabır, strateji ve öz disiplin gibi birçok beceriyi geliştiren çok değerli bir alandır. Gençlerimizin bu branşa olan ilgisini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Gebze Ticaret Odası olarak bu ve benzeri turnuvaları desteklemeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Sporcular ve Ailelerinden Teşekkür Mesajı

Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri, böyle anlamlı ve profesyonel bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılar, özellikle çocuklarının bu tür etkinliklerle hem zihinsel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkı sağlandığını ifade ederek, başta Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara içten teşekkürlerini ilettiler.

Satranç Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Katkı

Etkinlik boyunca satrancın bireysel gelişim, konsantrasyon, sabır ve strateji gibi alanlarda sağladığı katkılar sıkça dile getirildi. Bu tür organizasyonların, gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek verdiği ifade edilirken, özellikle ailelerin ve eğitimcilerin satranç sporuna olan ilgisinin artması gerektiği vurgulandı.



Teşekkür ve Takdir Mesajı

Gebze Ticaret Odası, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve özellikle yoğun emek harcayan 23. Meslek Komitesi üyelerine teşekkürlerini sundu. Katılım gösteren tüm sporculara ve onları destekleyen ailelere ise ayrı bir takdir gösterildi. Katılımın her geçen yıl arttığına dikkat çekilerek, gelecek yıllarda daha geniş çaplı etkinliklerin planlandığı ifade edildi.