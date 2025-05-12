Büyükakın, Anneler Günü’nde şehit ailesi ve huzurevine gitti

HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş ile birlikte İzmit’teki Kocaeli Huzurevi’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, huzurevinde kalan kıymetli büyüklerle yakından ilgilenerek Anneler Günü’nü kutladı. Ziyarette Başkan Büyükakın’a, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu da eşlik etti. Huzurevinde kalan büyüklerle hasbihal eden, onların dualarını alan Başkan Büyükakın, “Anneler Günü vesilesiyle bir kez daha huzurevindeki kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Bir tebessümün, bir muhabbetin, bir hatırlanmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte bir kez daha hissettik. Onların hayır duası bizim yolumuzu aydınlatan en değerli ışıktır” dedi.

ŞEHİT ANNESİNİ UNUTMADI

Başkan Büyükakın aynı gün, vatan uğruna şehit düşen İskender Ercan’ın kıymetli annesini de ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Başkan Büyükakın şehit annesi Zeynep Ercan’ın elini öperek minnet duygularını ifade etti. Başkan Büyükakın, “Bu anlamlı günde, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, fedakârlıklarıyla yüreklerimize iz bırakan şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum” diye konuştu.



