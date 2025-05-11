Basın Ahlak Şikâyetleri Yeniden İnceleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Erkılınç, Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta’daki gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bir araya geldi. Erkılınç, bu bölgelerde 48 gazete ve 19 internet haber sitesinin resmî ilan ve reklam yayımladığını, 1 gazete ve 2 internet haber sitesinin ise bekleme sürecinde bulunduğunu ifade etti.

“ 3 Ayda 67 Milyon TL Kamu Kaynağı Aktarıldı”

2025 yılının ilk üç ayında bölgedeki yayın organlarına 67 milyon 169 bin 453 TL kamu kaynağı aktarıldığını belirten Erkılınç, bu miktarın sadece 3 milyon 563 bin 900 TL’sinin resmî reklam bedeli olduğunu söyledi. Resmî ilanların reklam bedelinin 18 katına ulaştığını belirten Erkılınç, "Kurumumuz olmasa, bu reklamlar sadece yakın görülen yayınlara fahiş bedellerle verilir. Kamu kaynakları sınırlı sayıdaki yayına aktarılır" dedi.

“ Kalitemizi ve Etki Gücümüzü Yükseltmeliyiz”

Yayınların içeriğine dair değerlendirmelerde bulunan Erkılınç, bülten haberciliğinin artmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erkılınç, “Okuyucu, bayat ve niteliksiz ürünleri tercih etmez. Haberin ve içeriğin kalitesi artmadıkça gazeteler satılamaz, internet siteleri okunmaz. Etki gücünü kaybeden yayınlar ilan ve reklam gelirlerini de yitirir” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli gazetecilere yeterli maaş ödememek için istihdamdan kaçınıldığını vurgulayan Erkılınç, kıdemli çalışanlar ile yeni başlayanlar arasındaki dengeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“ Danıştay Kararıyla İncelemeler Yeniden Başladı”

Basın Ahlak Esaslarına ilişkin şikâyetlerin işleme alınmamasına dair Yönetim Kurulu kararının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul AŞ’nin Danıştay’a açtığı dava sonucu iptal edildiğini hatırlatan Erkılınç, süreci şöyle özetledi:

“Anayasa Mahkemesi 2022 yılında verdiği kararda, 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Bu nedenle şikâyetleri alıyor, ancak işlem yapmıyorduk. Danıştay 10. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası 100’e yakın dosyayı raftan indirip incelemeye başladık.”

Yönetim Kurulu’nun aldığı kararı hukuka saygı gereği uyguladıklarını ifade eden Erkılınç, aynı saygıyı Danıştay’ın kararına da gösterdiklerini belirterek, “Bu süreçte işlem tesis etmememiz sayesinde devlet, yaklaşık 10 milyon liralık dava ve tazminat giderinden kurtuldu” dedi.

“ Medyaya Haksız Suçlamalara İzin Vermeyin”

Basına da çağrıda bulunan Erkılınç, "Anayasa Mahkemesi’nin kararları sanki bizi haksız bulmuş gibi sunuluyor. Oysa Mahkeme, sadece yaptırımın çerçevesiyle ilgili düzenleme yapılmasını istiyor. Meslektaşlarımızdan Kurumumuza yönelik haksız suçlamalara izin vermemelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Kurumun temel amacının, objektif kriterlerle ve adil biçimde basını desteklemek olduğunu vurgulayan Erkılınç, nitelikli yayınları önceliklendirmeye ve teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantının sonunda katılımcıların görüş ve sorularına yer verildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Antalya Bölge Müdürü İdris Cirit de katıldı.

Bölge toplantıları, 13 Mayıs 2025 Salı günü Adana’da düzenlenecek buluşmayla devam edecek.

Haberi düzenleyen: Ahmet Emirhan Kahraman









