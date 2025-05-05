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“Hıdırellez, dostluğun ve yardımlaşmanın da bayramıdır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

'Hıdırellez, dostluğun ve yardımlaşmanın da bayramıdır”

05 Mayıs 2025 Pazartesi 11:23

 Hıdırellez’in insanla tabiat, geçmişle gelecek, gelenekle umut arasında kurulmuş köklü bir kültür köprüsü olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Kültürel kodlarımızın en derinlerinde yer eden Hıdırellez Bayramı, baharın bereketle kucaklaşmasını; umudun, dostluğun ve dayanışmanın yeniden filizlenişini müjdeler” dedi.

 

Büyükakın, Hıdırellez Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Takvimlere bağlı olunmadığı çağlarda insanlar hayatlarının zaman dilimlerini uğraşlarına göre ayarlardı. Ekin ekme, hasat dönemi, bağ bozumu, koç katımı, baharın gelmesi, tabiatın canlanması gibi faaliyetler takvimlerin dönemlerini oluştururdu. Hayvancılıkla, tarımla uğraşan topluluklar için kışın bitip baharın gelmesi, yeniden dirilişin sembolleşen başlangıcı kabul edilirdi. Hıdırellez; Orta Asya bozkırlarından Anadolu yaylalarına, Balkan dağlarından Mezopotamya ovalarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Türk milletinin ve kardeş topluluklarının asırlardır kutladığı bir bayramıdır. Baharın gelişiyle toprağın can bulduğu, gönüllerin umutla dolduğu Hıdırellez, Türk dünyasının müşterek vicdanında yeşeren kültürel bir uyanıştır. Bu güzel günün, aramıza muhabbet tohumları serpmesini; kalplerimizi iyilikle, sofralarımızı bereketle birleştirmesini diliyorum. Başta Türk dünyası olmak üzere tüm kardeş coğrafyaların Hıdırellez Bayramı’nı gönülden kutluyor, bu mirasın sonsuza dek yaşatılmasını temenni ediyorum.”

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