Büyükşehir’den Anneler Günü’ne renkli kutlama

Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’ne özel düzenlediği “Bir Gülüşün Yeter” programıyla annelere hem duygu dolu hem de eğlenceli bir gün armağan etti. Programda yapılan anlamlı konuşmalar ve renkli etkinlikler Anneler Günü’ne damga vurdu.

ANNELER GÜNÜ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Bir Gülüşün Yeter” programıyla Anneler Günü’nü kutladı. Bu özel programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Başkan Büyükakın’ın annesi Semra Büyükakın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

MEKTUPLAR DUYGULANDIRDI

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından “Anneler Günü” temalı video gösterimiyle başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Anneye Özlem” temalı mektup yarışmasında dereceye giren mektuplar sahnede okundu. Yarışmada ilk üçe giren Anne Şehir Merkezi üyeleri Saime Türkcan, Şengül Karlı Kaya ve Tülay Soydan’a ödülleri takdim edildi.

“TÜM ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, annelerin toplumdaki değerine vurgu yaparak, “Peygamberimiz (S.A.V.)’in ayaklarının altında cennetin bulunduğunu belirttiği muhterem annelerimizle böyle bir programda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

“BU HAYATI GÜZELLEŞTİRMEK BİZİM ELİMİZDE”

Programda annesi Semra Büyükakın’a çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Büyükakın, ardından günün anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma yaptı. Kaybetmeden kıymet bilmenin önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Anne karşılıksız sevendir. Aslında sevgi dediğiniz şey karşılıksız yapılan şey. Sevmek dediğiniz böyle bir şey. Karşılık beklenildiğinde o sevgi olmaktan çıkıyor, menfaat oluyor” dedi.

“ANNELER GÜNÜ, KUTLAMA DEĞİL FARKINDALIK GÜNÜ”

Anneler Günü’nün sadece kutlama değil, farkındalık günü olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: “Özel günlerdeki programlarda onları hatırlatmak yerine bunu hayatınızın bir parçası haline getirdiğimizde bu dünya çok daha güzelleşecek. Filistin’de çocuklar var, anneler var. Şükür ki bu topraklarda yaşıyoruz. En azından başımıza bombalar yağmıyor. Varken kıymetini bilmediğimiz şeylerin yokluğuna dair düşünerek onu kıymetlendirmeyi kendimize pratik hale getirmeliyiz. Dolayısıyla kaybetmeden, henüz elimizde iken, vakit çok geç olmadan yapılabilecekleri yapmaya devam edelim” dedi. Büyükakın, konuşmasının sonunda şehit ve gazi anneleri ile Anneler Günü’nü yalnız geçiren tüm annelerin ellerinden öptüğünü belirterek, bu özel günü anlamlı bir mesajla kutladı.

EĞLENCE VE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Program kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ve gösteriler de büyük ilgi gördü. Çiçek ekme, marteniçka bileklik yapımı, çiçekten taç yapımı, fotoğraf çerçevesi süsleme, glitter yüz boyama, Hint kınası uygulaması atölyelerinde anneler çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi, eğlenceli anlar yaşadı. Lokomotif Çocuk Köyü Sergisi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

RİTİM VE HAREKET DOLU ANLAR

Etkinlikte sahne alan Tuncer Ediz Toksoy ve Esin Toksoy’un yürüttüğü “Bedenden Oyuna” sahne performansı izleyicilerden yoğun ilgi görürken, aileler gösteriye eşlik etti. Daha sonra sahneye çıkan Ritim Gurubu da katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinlik alanında kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerine stant imkânı sağlandı. Katılımcılar bu stantlardan alışveriş yaparak kooperatiflere destek verdi. Ayrıca çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan babalar, eşleri için Anneler Günü hediyesi alarak programa renk kattı.