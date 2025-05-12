Büyükgöz yeni haftaya taksicilerle başladı Yoğun geçen hizmet mesaisine karşın esnaf ve ev ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni haftanın ilk ziyaretini taksici esnafına yaptı.

12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:30