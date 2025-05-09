Darıcalı çocuklar Hayvanat Bahçesi’ni geziyor

Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla örnek bir proje başlatan Darıca Belediyesi, her yıl ilçe genelindeki 5. Sınıf öğrencilerini ücretsiz olarak Hayvanat Bahçesi’ne götürüyor. Hayvanat bahçesinde unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, birçok hayvanı ilk defa karşılarında görmenin de heyecanını yaşadılar.

İlçede okuyan öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için farklı projelere imza atan Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında ilkokul 5. Sınıf öğrencilerine yönelik geçtiğimiz yıllarda Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ile işbirliği protokolü imzalayarak örnek bir uygulama başlatmıştı. Her yıl ilkokul öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak amacıyla fidan dağıtan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Darıca Belediyesi, öğrencilere doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla da bütün 5. Sınıf öğrencilerini ücretsiz olarak Hayvanat Bahçesi’ne götürüyor.

YAKLAŞIK 3 BİN 500 ÖĞRENCİ HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZİYOR

Hayata geçirilen protokolle birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda 5. Sınıflarda okuyan yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ücretsiz olarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’na götürülüyor. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla başlatılan proje ile çocuklar hem hayvanat bahçesini geziyor hem de hayvanlar ve bitkiler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Darıca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projeyle birlikte çocuklar, birçok hayvanı ilk defa karşılarında görmenin de heyecanını yaşadılar. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen gezide çocuklar hayvanlar hakkında bilgi edinirken eğlenceli vakit geçirdiler.



(Erkan ERENLER)