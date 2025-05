Hıdırellez coşkusu bu kez Bayraktar’da yaşandı

Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez Şenlikleri, İzmit Bayraktar Mahallesi’nde düzenlenen programla sürdü. 5 Mayıs Pazartesi günü Mecidiye’de başlayan şenlikler 7 Mayıs Çarşamba günü de (yarın) Balören Mahallesi’nde devam edecek.

LOKMA DUASI VE BÜYÜKŞEHİR’DEN İKRAM

Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde organize edilen Hıdırellez Şenlikleri, İzmit Mecidiye’nin ardından Bayraktar Mahallesi ile devam etti. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Lokma Duası okunurken Büyükşehir tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu. Çocuklar için kurulan oyun alanında ise çocuklar doyasıya eğlenirken patlamış mısır ve pamuk şekerin keyfini çıkardılar.

BÜYÜKAKIN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Başkan Tahir Büyükakın’ın şehir dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamadığını ve selamlarını ilettiğini söyledi. Anadolu’nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde Alevi-Bektaşilerin önemli rol oynadığını söyleyen Ayaz, “Canların oluşturduğu birlik ve beraberlik, birbirini Allah için sevme düsturu bugün de yaşatılıyor” ifadelerini kullandı.

BURASI SİYASET YAPMA YERİ DEĞİL

Birlik ve beraberlik vurgusu olan Hıdırellez gününde siyaset yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Hasan Ayaz, “Burası siyaset yapma yeri değil. Ben siyaset yapmayacağım. Böyle bir şeye de gerek yok. Bugün kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin günü. Kucak açmanın günü. Birbirini sevmenin günü. Onun için biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sözde de değil özde Alevi-Bektaşi derneklerimizin yanındayız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diye konuştu.

BERABER OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ise böyle bir etkinliğe katılmaktan, ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Öztürk, “Çok geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanmış olan ve bugün de burada Hıdırellez Şenliklerinde sizin gibi canlarla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ZENGİNLİĞİ

Öte yandan Hıdırellez Şenliklerinde, geleneksel kültürümüzün zenginliği yaşatılacak. Etkinlik programı 7 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Balören Mahallesi ile devam edecek. Her gün saat 11.00’de selamlama konuşmalarıyla başlayacak program, Lokma Duası ve ikramlarla devam edecek. Türk Halk Müziği konseri (saat 12.00) ve Semah Gösterisi (saat 14.00) ile kültürel zenginlik sahneye taşınacak. Gün boyu sürecek eğlenceler, animasyon gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle şenlik havası doruğa ulaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arkasında bulunan İzmit Sahil Otoparkı’ndan etkinliklerin her günü saat 10.00-12.00 arasında her saat başı, etkinlik alanlarına ücretsiz servis imkânı sunulacak.



(Ömer İLGEÇ)