KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KO-MEK ilçe sergileri tam sürat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kültür, sanat ve ortak değerleri yaşatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Körfez, Derince, Kartepe ve Dilovası’nda yoğun ilgi gören sergiler bu hafta İzmit ve Başiskele’de sanatseverlerle buluşacak.

KO-MEK ilçe sergileri tam sürat

05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:25

 SERGİ AÇILIŞLARI HIZ KESMİYOR

KO-MEK 20. yıl ilçe sergileri el emeği göz nuruyla hazırlanan birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla gerçekleşen sergiler, KO-MEK’in geleneksel el sanatlarını ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Daha önce Körfez, Derince, Kartepe ve Dilovası’nda kursiyerlerin yaptığı ürünler görücüye çıkmış ve ziyaretçiler sergilere büyük ilgi göstermişti. Yoğun ilgi gören sergiler bu hafta İzmit ve Başiskele’de sanatseverlerle buluşacak. Buna göre İzmit ilçe sergisi 7 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda, Başiskele ilçe sergisi ise 8 Mayıs 2025 perşembe günü saat 11.00’de Karşıyaka Kültür Merkezi’nde açılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz Büyükakın: Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz
Evliya Çelebi’nin İzinde: Yunanistan’da Osmanlı Vakıf Medeniyeti 2 Evliya Çelebi’nin İzinde: Yunanistan’da Osmanlı...
Evliya Çelebi’nin İzinde: Yunanistan’da Osmanlı Vakıf Medeniyeti 1 Evliya Çelebi’nin İzinde: Yunanistan’da Osmanlı...
“30° Doğu Meridyeni Kocaeli” sergisi açılıyor “30° Doğu Meridyeni Kocaeli” sergisi açılıyor
“Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” Adana’da alkış topladı “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” Adana’da alkış...
Ege ile Gaga çocukların neşesine neşe kattı Ege ile Gaga çocukların neşesine neşe kattı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: Değerlerimiz sayesinde biriz ve...
12 ilçede 12 ayrı sergi düzenleyerek el emeği göz nuru ürünleri vitrine çıkaran KO-MEK, Dilovası ilçe...

Haberi Oku