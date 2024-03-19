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Türel şehit ailelerini yalnız bırakmadı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109.yılı anma programı Gebze şehitliğinde yapıldı. Gebze protokolünün ve şehit ailelerinin de katıldığı bir programa Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel de katılarak tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Türel şehit ailelerini yalnız bırakmadı

19 Mart 2024 Salı 09:54

Şehit aileleri ile sohbet eden ve şehitlerin mezarında Kur’an okuyup dua eden Türel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da; “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünde şehitlik ziyaretinde bulundum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı destan yazan kahramanlarımızı, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” Dedi. 

Bu ülkenin şehitlerine ve gazilerine çok şey borçlu olduğunu söyleyen Türel; “Bu toprakların her karışında şehit kanları olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Bugün burada huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak önce şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin her biri artık bu ülkenin çocuklarıdır, Allah yattıkları yerleri cennet bahçesi eylesin, tüm ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

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