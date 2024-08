Kocaeli'den Harvard'a uzanan yolculuk

Harvard Üniversitesi'nde, 40'tan fazla ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 3 uluslararası konferans, eğitim, eğitim teknolojileri ve iletişim alanlarında küresel akademik camiayı bir araya getirdi. Etkinlikte Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin uyguladığı 'Yapay Zeka Destekli Esnek Eğitim Modeli', katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Konferanslar, INTE (International Conference on New Horizons in Education), IETC (International Educational Technology Conference) ve ITICAM (International Trends and Issues in Communication and Media) başlıkları altında gerçekleştirildi. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojinin rolü üzerine sunumlar ve atölye çalışmaları düzenlenen etkinlik, uluslararası akademik iş birliğini teşvik ederken, katılımcılara da kendi alanlarındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşma fırsatı sundu.