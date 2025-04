Çiftçi, Hatice Bayraktar MTAL öğrencileriyle buluştu

Eğitime büyük önem veren bu doğrultuda birçok projeyi Çayırova’ya kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki genç öğrencilerle kariyer günlerinde buluşmaya devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte kariyer günleri programlarına devam eden Başkan Çiftçi, bu kez de Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Burada kendi yaşamından ve meslek hayatından örneklerle, gençlerle hayat tecrübelerini paylaşan Başkan Çiftçi, ilçede yapılan çalışmalar hakkında da gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

“NE MUTLU BİZE”

Gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Çiftçi, program sonunda öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, “Siz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Sizleri çok seviyorum, bu zamanlarınızı iyi değerlendirmeyi ve yarınlara çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı. Başkan Çiftçi, program sonunda okul idarecileri ve öğretmenleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Kariyer günleri programı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Gençlerle, ilham dolu buluşma. Her sorunun ardında bir merak, her bakışta bir umut, her bir tebessüm yüreğimizi ısıttı. Bir kişinin bile kalbine dokunabildiysek ne mutlu bize” dedi.



(Ömer İLGEÇ)