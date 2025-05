Büyükakın: Romanlar azınlık değil bu memleketin asli unsurudur

BÜYÜKŞEHİR, ROMANLARI HEP DESTEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit’te bir otelde düzenlenen “Kocaeli Roman Şurası”na katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Kocaeli Roman Şurası’na Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Aile Sosyal Politikalar Başkanlığı Sosyal Uyum Daire Başkanı Nevzat Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr.Ali Yeşildal, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat Kolukırık, siyasi parti ve STK temsilcileri katılım sağladı.

6 AYRI MASADA SORUNLAR ELE ALINDI

Roman Şûrası’nda; “Kentlilik Bilinci ve Sosyal Bütünleşme”, “Eğitim, Kültür ve Sanat”, “Çalışma Yaşamına Katılım ve İstihdam Fırsatları”, “Sosyal Hizmet ve Toplumsal Destek”, “Sağlık Hizmetlerine Erişim” ve “Barınma Koşulları ve Sosyal Refah” başlıklarında odak grup masaları oluşturuldu. Her masa özel temalar çerçevesinde Romanların karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm önerileri geliştirdi.

HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İLGİ ÇOK YÜKSEKTİ

Büyükşehir’in düzenli bir şekilde Romanlarla bir araya geldiği toplantılar her zaman büyük ilgi görüyor. Bugün gerçekleştirilen şuraya da ilgi oldukça yoğundu. Kocaeli’de bulunan 32 Roman derneği başkan ve yöneticileri şuraya katılarak hem konuşmaları dinledi hem de görüşlerini bildirdi. Birlikte hareket edilen her etkinlik gibi bu programda da Roman vatandaşlarla birlikte yapılacak çalışmalar gündeme geldi. Roman vatandaşlardan her zaman çok faydalandıklarını belirten Başkan Büyükakın, buluşmaların bundan sonra da devam edeceğini hatırlattı. Başkan Büyükakın, konuşmasında Romanların yaşam koşullarına ilişkin önemli noktalara değindi, Roman vatandaşların yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti. Büyükakın’a etkinlik boyunca büyük bir ilgi vardı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın, Roman çocukların geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, ailelere de çağrıda bulundu. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların eğitim sürecindeki tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti. “Yeter ki o çocuk okula gitsin. Biz, okul masraflarının tamamını karşılamaya hazırız” sözleriyle desteğin kapsamını açıklayan Başkan Büyükakın, maddi imkânsızlıklar içinde olan ailelerin çocukları için tüm ihtiyaçların da belediye tarafından temin edileceğini ifade etti.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Büyükakın ayrıca, “Romanlar azınlık değil, bu memleketin asli unsurudur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Roman kardeşlerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, çocuklarının eğitimine destek olmak ve mahallelerini dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Her çocuk eğitim hakkına ulaşsın, her aile düzenli bir gelire kavuşsun diye pozitif ayrımcılığı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlikteyiz, bir aradayız, geleceği birlikte kurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ROMAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, şuranın önemine dikkat çekerek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşlarımız için ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de devlet olarak, bu projelerin başarıya ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu şura, Roman vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına önemli bir adım olacaktır” şeklinde konuştu.

“YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN KARARLIYIZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada, “Roman vatandaşlarımıza yönelik devlet olarak yıllardır önemli projeler yürütüyoruz. Bu projelerin somut sonuçlar vermesi için yerel yönetimlerle el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında daha fazla fırsat yaratmak, Roman vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek için kararlıyız” dedi.

“PROJELER SAYESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Uyum Daire Başkanı Nevzat Özer, 2009 yılından itibaren yürütülen projelerden bahsederek, “2009 yılında başlayan süreçle Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli adımlar atıldı. Stratejik eylem planları ve projeler sayesinde Romanların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden daha iyi faydalanmalarını sağlıyoruz” dedi. Kocaeli Valiliği Roman Saha Koordinatörü Engin Akbulut ise, “Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük adımlar attı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ROMANLAR BU TOPLUMUN ASLİ EVLATLARIDIR”

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat Kolukırık da Roman farkındalığının arttığı bir dönemde, toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, “Romanlar, bu toplumun asli evlatlarıdır. Ayrımcılık, Batıdan gelen zararlı düşüncelerdir. Bizim görevimiz, onları toplumsal yapının bir parçası olarak kabul etmek ve dışlamamaktır” dedi. Kolukırık, sosyal kalkınmanın merkezine aileyi koyarak, Romanların toplumsal hayata daha güçlü katılım sağlaması gerektiğini vurguladı.

SOMUT ÇÖZÜM ADIMLARI ÜZERİNDE UZLAŞILDI

Toplantı sonunda Roman vatandaşlarının eğitimine daha fazla önem verilmesi, sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam fırsatlarının artırılması gibi somut çözüm adımları üzerinde uzlaşıldı. Şura; yerel yönetimlerin, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını vererek sona erdi.



(Erkan ERENLER)