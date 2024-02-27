Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (26 Şubat-03 Mart)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 26 Şubat - 03 Mart haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 26 Şubat - 03 Mart haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
26 Şubat Pazartesi günü - Darıca
27 Şubat Salı günü - Dilovası
28 Şubat Çarşamba günü - Çayırova
29 Şubat Perşembe günü - Abdullah Halife
01 Mart Cuma günü - Marka Kent Kocaeli
02 Mart Cumartesi günü - Hereke Halı
03 Mart Pazar günü - Denizli