KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (26 Şubat-03 Mart)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 26 Şubat - 03 Mart haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (26 Şubat-03 Mart)

27 Şubat 2024 Salı 10:14

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 26 Şubat - 03 Mart haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi günü - Darıca

27 Şubat Salı günü - Dilovası

28 Şubat Çarşamba günü - Çayırova

29 Şubat Perşembe günü - Abdullah Halife

01 Mart Cuma günü - Marka Kent Kocaeli

02 Mart Cumartesi günü - Hereke Halı

03 Mart Pazar günü - Denizli
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