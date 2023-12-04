HORASAN'DAN ANADOLU'YA FOTOĞRAFLARLA MEVLANA YOLU SERGİSİ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 yalının Mevlana vuslat yılı ilan edilmesi ile ilgili büyük gönül sultanı ve Horasan ereni Mevlana’nın vefatının 750. Vuslat yıl dönümü dolayısı İle fotoğraf sergisi açarak belgesel çekimi yapmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 yalının Mevlana vuslat yılı ilan edilmesi ile ilgili büyük gönül sultanı ve Horasan ereni Mevlana’nın vefatının 750. Vuslat yıl dönümü dolayısı İle fotoğraf sergisi açarak belgesel çekimi yapmaya devam ediyoruz.



MEVLANA YOLU BELGESELİMİZ https://m.youtube.com/watch?v=Ejd1EKWI3es



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak Mevlana 2023 yılı dolayısı ile faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. 2 Aralık 2023 Cumartesi İstanbul'da Birlik Vakfı ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde MEVLANA'NIN 750. Vuslat Yıl Dönümü panelinde önemli bilgiler verildi.

Mevlana Platformu başkanı, araştırmacı yazar ve yayıncı Recep Öncel'in organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, büyük ilgi gördü. Önemli bilim adamı ve akademisyenler katıldı.



KİMLER KATILDI

Mevlana platformu başkanı araştırmacı yazar Recep Öncel'in moderatörlüğünde düzenlenen Hz. Mevlana paneline Prof. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi İlahiyat), Prof Süleyman Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim), Prof Ergin Ergül (Medipol Üniversitesi Hukuk), Prof Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler) gibi önemli isimler vardı.

CANLI YAYIN

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