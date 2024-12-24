banner1106
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Akif, dinleti ve tiyatro ile anıldı

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıldönümünde İzmit ve Gebze’de düzenlenen programlarla anıldı

Mehmet Akif, dinleti ve tiyatro ile anıldı

24 Aralık 2024 Salı 11:24

 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. Yıldönümünde İzmit ve Gebze’de organize edilen programlarla anıldı. Vatandaşlar programlara büyük ilgi gösterdi.

 

AKİF’İN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88. yıldönümünde İzmit ve Gebze’de düzenlediği programlarla andı. “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu dinletide ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Akif’in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri Muhammet Talha Alpaslan ile Çağrı Kerem Köprülü, ünlü şairin İstiklal Marşı’nı yazmasını konu edinen canlandırma yaptı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve çok sayıda davetli katıldı.

 

GÖRSEL SUNUMLARLA ZENGİNLEŞTİRİLDİ

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen dinletide, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Dinleti boyunca müzikle eş zamanlı olarak Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, yaşadığı dönem ve şiirlerini anlatan görsel sunumlar yansıtıldı. Programın sonunda Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

 

MEHMET AKİF ERSOY GEBZE’DE DE ANILDI

Öte yandan Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde de “Ben Mehmet Akif, sana sesleniyorum!” adlı tiyatro sahnelendi. Gebzelilerin büyük ilgi gösterdiği tek kişilik oyun, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2024 Yılı Gebze’de kültür-sanatın yılı oldu 2024 Yılı Gebze’de kültür-sanatın yılı oldu
Büyükşehir Oda Orkestrası, kulakların pasını silecek Büyükşehir Oda Orkestrası, kulakların pasını...
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı gururla sunar Büyükşehir Belediye Konservatuvarı gururla sunar
Çayırova’nın yetenekli sesleri kulakların pasını sildi Çayırova’nın yetenekli sesleri kulakların pasını...
"Kadınlar ailenin kurulmasından yaşatılmasına...
Hereke halısının dünya çapındaki ünü yeniden parlıyor Hereke halısının dünya çapındaki ünü yeniden...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

2024 Yılı Gebze’de kültür-sanatın yılı...
Gebze Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen kültür-sanat...

Haberi Oku