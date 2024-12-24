Mehmet Akif, dinleti ve tiyatro ile anıldı

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. Yıldönümünde İzmit ve Gebze’de organize edilen programlarla anıldı. Vatandaşlar programlara büyük ilgi gösterdi.

AKİF’İN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88. yıldönümünde İzmit ve Gebze’de düzenlediği programlarla andı. “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu dinletide ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Akif’in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri Muhammet Talha Alpaslan ile Çağrı Kerem Köprülü, ünlü şairin İstiklal Marşı’nı yazmasını konu edinen canlandırma yaptı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve çok sayıda davetli katıldı.

GÖRSEL SUNUMLARLA ZENGİNLEŞTİRİLDİ

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen dinletide, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Dinleti boyunca müzikle eş zamanlı olarak Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, yaşadığı dönem ve şiirlerini anlatan görsel sunumlar yansıtıldı. Programın sonunda Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

MEHMET AKİF ERSOY GEBZE’DE DE ANILDI

Öte yandan Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde de “Ben Mehmet Akif, sana sesleniyorum!” adlı tiyatro sahnelendi. Gebzelilerin büyük ilgi gösterdiği tek kişilik oyun, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

(Ömer İLGEÇ)